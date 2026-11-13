Vaccinazione antinfluenzale in Calabria: conclusa la campagna per i dipendenti regionali

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Si è conclusa con successo la campagna vaccinale antinfluenzale promossa dalla Regione Calabria per i propri dipendenti. L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessore al Personale Antonio Montuoro, rappresenta un passo concreto verso la tutela della salute e il benessere dei lavoratori, confermando l'attenzione dell'ente per la prevenzione.

Un modello di prevenzione integrato

La campagna, organizzata dal Dipartimento per la Valorizzazione del capitale umano – settore Datore di lavoro e Privacy, con il coordinamento della dirigente Elvira Costantino, in collaborazione con il Dipartimento Salute e Servizi sanitari e le Aziende sanitarie provinciali, ha coinvolto la Cittadella regionale e le sedi decentrate di Reggio Calabria e Cosenza. L'obiettivo era rendere la prevenzione parte integrante dell'organizzazione lavorativa, promuovendo la salute come valore fondamentale.

Le parole dell'assessore Montuoro

Durante la giornata conclusiva, l'assessore Montuoro ha partecipato alle attività insieme al Direttore sanitario dell'Asp di Catanzaro, Claudio De Santis, e alla dirigente Costantino, sottolineando il valore della collaborazione tra amministrazione regionale e sistema sanitario. «La prevenzione non può essere considerata un'attività occasionale, ma deve diventare una componente strutturale delle politiche sul lavoro pubblico», ha dichiarato Montuoro. «La salute dei dipendenti è un valore da tutelare e una responsabilità precisa dell'Amministrazione. Investire nella prevenzione significa prendersi cura dei lavoratori e rafforzare la qualità e l'efficienza della nostra macchina amministrativa».

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Verso un'organizzazione del lavoro attenta alle persone

L'assessore ha poi aggiunto: «La valorizzazione del capitale umano non passa soltanto attraverso la formazione e l'innovazione delle competenze, ma anche attraverso la capacità di garantire condizioni di lavoro che mettano al centro il benessere e la salute delle persone. È questa la direzione nella quale intendiamo proseguire, promuovendo iniziative concrete attraverso una sempre più stretta collaborazione tra istituzioni e sistema sanitario territoriale».

L'iniziativa è stata realizzata grazie al coordinamento del Settore Datore di Lavoro e Privacy, Polizia Locale, che ha curato l'organizzazione delle attività in raccordo con le strutture regionali e sanitarie coinvolte, contribuendo alla diffusione di un modello di prevenzione attento alle esigenze del personale.

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