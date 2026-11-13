Arrestato a Piacenza trentenne albanese con ordine di carcerazione

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Nel pomeriggio di giovedì 12 novembre, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Piacenza hanno arrestato un cittadino albanese di 30 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria. L'operazione rientra nell'attività di prevenzione e controllo del territorio, potenziata nelle zone di viale Dante Alighieri, via Leonardo da Vinci, via Da Noceto, via Ricci, via Grandi e nelle aree verdi limitrofe, per contrastare fenomeni di degrado urbano e spaccio segnalati dai residenti.

Il controllo e l'identificazione

Intorno alle 17:00, una pattuglia in transito in via Grandi ha notato tre giovani sotto un porticato. Alla vista dell'auto di servizio, uno si è allontanato rapidamente facendo perdere le tracce, mentre gli altri due hanno tentato di eludere il controllo. Gli operatori sono riusciti a bloccare e identificare i due fermati: un 32enne con precedenti di polizia, in regola con i documenti di soggiorno, e un 30enne albanese irregolare, con numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio e la persona.

I precedenti e l'ordine di carcerazione

Dai accertamenti è emerso che l'uomo, da appena maggiorenne, aveva commesso una rapina aggravata su strada in via Zago insieme ad altri ragazzi, indagata dalla Squadra Mobile. Nel 2016 era stato espulso come irregolare e, rientrato da pochi mesi in Italia, è stato rintracciato grazie ai controlli sul territorio. Presso la Questura, gli accertamenti fotodattiloscopici hanno rivelato a suo carico un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, per reati commessi quando era minorenne e notificati solo ora a causa dell'allontanamento dall'Italia nel 2016.

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L'arresto e la traduzione in carcere

Dopo la compiuta identificazione, agevolata anche dal passaporto consegnato dai familiari giunti in Questura, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e associato presso la Casa Circondariale di Piacenza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.