Tutto pronto per DeGusto 2026: Sabato 14 Novembre la cerimonia inaugurale

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L’inizio della manifestazione fieristica presso il “Colosimo” di Catanzaro sarà salutato da una folta rappresentanza di autorità . Previsti talk su Made in Italy, internazionalizzazione, cibo e territorio con ospiti di settore e giornalisti nazionali

Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato 14 Novembre alle ore 10:00 la cerimonia inaugurale darà il via alla sesta edizione del Salone DeGusto, l’evento ideato e realizzato da Cosenza Eventi in programma dal 14 al 17 novembre a Catanzaro presso il Centro Fieristico "Colosimo".

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A salutare il taglio del nastro ufficiale della manifestazione fieristica - ormai diventata un modello di riferimento nel Sud Italia per il settore del food & beverage dedicato ai professionisti dell’Ho.Re.Ca. - ci sarà una folta rappresentanza di autorità regionali e nazionali sintesi di quella rete di collaborazione, partnership e patrocini che il salone ha saputo conquistarsi con una reputazione solida e costruita negli anni.

Nei 6mila metri quadri del padiglione espositivo (di fronte la stazione di Catanzaro Lido) troveranno spazio oltre 300 brand nazionali in rappresentanza di aziende e che arrivano da diverse regioni d’Italia.

Dopo il taglio del nastro DeGusto entrerà nel vivo con il primo degli appuntamenti di confronto del programma di animazione attorno ai temi caldi dell’attualità dell’agroalimentare moderno. Alle ore 10:30 saranno Fulvia Michela Caligiuri, Direttore Generale Arsac, Fabio Mereu, Vicepresidente nazionale Confartigianato, Francesco Pellegrini, Vicepresidente di Confartigianato Calabria, Giuseppe Benedetto, Responsabile Uﬃcio del Dirigente e Coordinatore Case del Made in Italy dell’Ispettorato Territoriale Calabria e Sicilia del MIMIT, Settimio Pisano, Direttore Ente Fiera PalaColosimo di Catanzaro e Francesca Trotta, Co-organizzatrice Salone DeGusto a focalizzare l’attenzione sulla fiera made in Calabria che si attesta come modello fieristico sostenibile attraverso l’innovativo progetto DeGuGreen.

Nel pomeriggio altri due importanti talk. Nel primo in programma alle ore 15:00 si approfondiranno gli aspetti del Made in Italy e dell’internazionalizzazione grazie alla presenza dell’Agenzia Ice con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Alle 16:30 “Cibo e territorio, un racconto moderno” con la partecipazione di comunicatori.

Un evento di grande spessore promozionale per la Calabria Straordinaria sostenuto dalla Regione Calabria che attraverso la sinergia con Arsac che porta in fiera una rappresentanza di aziende dell’agroalimentare regionale e patrocinato dal Comune di Catanzaro e dalla partnership organizzativa di Confartigianato. Fiera dinamica e ricca di contenuti che si avvale anche delle importanti mediapartnership di Il Sole24Ore, Pepita - Pizza e Pasta Italiana, Cook Magazine, Radio Food, Mangia e Bevi, Segmento, Horeca News, Prodotti a Marchio, Eccellenze Calabria e Radio RVS e della partership di Confederazione Pasticceri Italiani, Unione Regionale Cuochi Calabria e Federazione Italiana Cuochi.