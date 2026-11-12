Arrestato a Terni un ultrasettantenne per furti seriali di elettroutensili dai furgoni

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I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Terni hanno arrestato un uomo ultrasettantenne, originario della Campania, con l'accusa di furto aggravato. L'operazione è scaturita da una serie di indagini su recenti episodi di furti di elettroutensili ai danni di furgoni da lavoro parcheggiati in città. Gli investigatori avevano notato un elemento ricorrente: la presenza, nei pressi dei luoghi colpiti, della stessa autovettura condotta da un anziano, di cui però non era ancora stata identificata la targa.

Durante un servizio mirato al contrasto dei reati predatori, i militari in abiti civili hanno individuato un veicolo dello stesso modello presso un negozio di riparazioni di elettrodomestici, condotto da un uomo anziano. Dal controllo in banca dati è emerso che l'auto era in uso a un soggetto con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. I Carabinieri hanno quindi iniziato a pedinarlo, osservando che procedeva a bassa velocità e rallentava vicino ai furgoni parcheggiati lungo la strada.

Il servizio è proseguito fino a quando, dopo il tramonto, l'auto si è fermata in via Leopardi, affiancandosi a fari spenti a un furgone di una ditta termo-idraulica di Terni. L'uomo è sceso con una piccola torcia tra i denti, ha infranto il vetro deflettore della portiera ed è entrato nell'abitacolo, prelevando alcuni attrezzi professionali dal vano posteriore. Poi è risalito in auto ed è ripartito in direzione di via Ciaurro.

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Dopo poche decine di metri, gli operanti hanno fermato il veicolo e identificato il conducente. La perquisizione ha permesso di rinvenire un trapano avvitatore a batteria di elevato valore e una valigetta completa di attrezzi e chiavi da lavoro, per un valore di circa 1.800 euro, provento del furto appena commesso. Sono stati inoltre sequestrati vari arnesi atti allo scasso, tra cui una candeletta per motori diesel utilizzata per frantumare i cristalli senza rumore, cacciaviti, una torcia, chiavi e forbici.

Subito dopo è stato rintracciato il proprietario del furgone, che ha constatato l'effrazione e l'ammanco, formalizzando la denuncia-querela. L'intera attrezzatura recuperata gli è stata immediatamente restituita. Per l'uomo è scattato l'arresto. Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui l'imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.

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