Alberto Tonti al Museo del Rock di Catanzaro: storie e incontri con i protagonisti della grande musica

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Incontri ravvicinati di tutti i tipi: Alberto Tonti racconta i protagonisti della grande musica al Museo del Rock

Storie e incontri con artisti di un mondo che spesso si osserva da lontano ma che prende forma grazie alle persone che lo raccontano. Giovedì 13 novembre alle ore 18 il Museo del Rock di Catanzaro ospiterà Alberto Tonti, tra le firme più autorevoli del giornalismo e della critica musicale italiana, protagonista dell’incontro dal titolo Incontri ravvicinati di tutti i tipi. Una conversazione che promette di trasformarsi in un viaggio tra ricordi, musica e racconti, attraverso le esperienze dirette vissute da Tonti accanto a importanti professionisti del panorama musicale.

Nel corso dell’appuntamento, l’autore ripercorrerà episodi, aneddoti e momenti significativi legati a queste figure, offrendo al pubblico il ricordo di incontri professionali con personaggi diversi tra loro che hanno contribuito a lasciare un segno nel mondo della musica. Un racconto costruito attraverso l’osservazione privilegiata di chi, per decenni, ha seguito da vicino l’evoluzione della scena musicale italiana e internazionale, trasformando l’ascolto in una professione.

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A dialogare con Tonti sarà Piergiorgio Caruso, direttore del Museo del Rock, in una conversazione che si preannuncia ricca di spunti.

«La mia conoscenza con Alberto Tonti risale agli anni Sessanta, quando ha vissuto per un periodo a Catanzaro», dichiara Caruso. «Da allora ho seguito con attenzione il suo percorso professionale, che lo ha portato a diventare uno dei più apprezzati giornalisti e critici musicali italiani. Averlo oggi al Museo del Rock significa offrire al pubblico l’opportunità di ascoltare il racconto di una vita trascorsa accanto alla musica».

Questo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino Alberto Tonti che, attraverso i suoi “incontri ravvicinati”, condurrà il pubblico dentro storie che parlano di musica e passioni condivise, mettendo in evidenza la ricchezza di un universo che continua a influenzare generazioni di ascoltatori.

Giuseppe Panella

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