Cerca

Eventi Calabria Catanzaro

Alberto Tonti al Museo del Rock di Catanzaro: storie e incontri con i protagonisti della grande musica

Redazione
Condividi:
Alberto Tonti al Museo del Rock di Catanzaro: storie e incontri con i protagonisti della grande musica
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Incontri ravvicinati di tutti i tipi: Alberto Tonti racconta i protagonisti della grande musica al Museo del Rock

Storie e incontri con artisti di un mondo che spesso si osserva da lontano ma che prende forma grazie alle persone che lo raccontano. Giovedì 13 novembre alle ore 18 il Museo del Rock di Catanzaro ospiterà Alberto Tonti, tra le firme più autorevoli del giornalismo e della critica musicale italiana, protagonista dell’incontro dal titolo Incontri ravvicinati di tutti i tipi. Una conversazione che promette di trasformarsi in un viaggio tra ricordi, musica e racconti, attraverso le esperienze dirette vissute da Tonti accanto a importanti professionisti del panorama musicale.

Nel corso dell’appuntamento, l’autore ripercorrerà episodi, aneddoti e momenti significativi legati a queste figure, offrendo al pubblico il ricordo di incontri professionali con personaggi diversi tra loro che hanno contribuito a lasciare un segno nel mondo della musica. Un racconto costruito attraverso l’osservazione privilegiata di chi, per decenni, ha seguito da vicino l’evoluzione della scena musicale italiana e internazionale, trasformando l’ascolto in una professione.

A dialogare con Tonti sarà Piergiorgio Caruso, direttore del Museo del Rock, in una conversazione che si preannuncia ricca di spunti.

«La mia conoscenza con Alberto Tonti risale agli anni Sessanta, quando ha vissuto per un periodo a Catanzaro», dichiara Caruso. «Da allora ho seguito con attenzione il suo percorso professionale, che lo ha portato a diventare uno dei più apprezzati giornalisti e critici musicali italiani. Averlo oggi al Museo del Rock significa offrire al pubblico l’opportunità di ascoltare il racconto di una vita trascorsa accanto alla musica».

Questo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino Alberto Tonti che, attraverso i suoi “incontri ravvicinati”, condurrà il pubblico dentro storie che parlano di musica e passioni condivise, mettendo in evidenza la ricchezza di un universo che continua a influenzare generazioni di ascoltatori.

Giuseppe Panella

Meteo dove sei

Pioggia e temperature, ora per ora

Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.

Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
alberto-tonti museo-del-rock catanzaro musica critica-musicale

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Eventi

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 19. Oggi sono analizzate 8 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza