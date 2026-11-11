Mancini sfida il tabù di San Siro contro la Francia in Nations League

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Alla vigilia del match di Nations League contro la Francia, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa del cosiddetto 'tabù San Siro', dove gli azzurri hanno perso le ultime tre partite disputate. Il ct ha ricordato con piacere l'ultima vittoria nel celebre stadio milanese: "Io l'ultima volta a San Siro ho vinto. Contro l'Inghilterra, eravamo pieni di giocatori giovani, ho quindi un buon ricordo. Spero finisca ancora così".

Un Meazza tutto esaurito per sostenere l'Italia

Per la sfida contro i transalpini, lo stadio Giuseppe Meazza sarà tutto esaurito: sono stati venduti oltre 70mila biglietti. Un segnale importante di attaccamento alla maglia azzurra, nonostante le recenti delusioni.

L'appello per Donnarumma

Mancini si è poi soffermato sulla situazione di Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano azzurro, spesso fischiato a Milano nelle ultime uscite a causa del suo addio al Milan a parametro zero. "È un grande portiere, non credo si meriti questo dopo quanto successo anni fa. Speriamo che i tifosi vengano allo stadio per tifare", ha dichiarato il ct, auspicando che San Siro non prosegua nella contestazione al numero uno della nazionale.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le parole chiave della sfida

La partita contro la Francia rappresenta un banco di prova importante per gli azzurri, chiamati a riscattare le ultime prestazioni negative. La Nations League offre l'occasione per ritrovare entusiasmo e per testare la crescita dei giovani convocati da Mancini. Il supporto del pubblico sarà fondamentale per superare il momento e per dare continuità al progetto tecnico.