Controlli straordinari ad Ancona per la sicurezza urbana

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Nella serata dell'11 novembre, la Questura di Ancona ha coordinato un servizio straordinario ad alto impatto per garantire ordine e sicurezza pubblica nel capoluogo marchigiano. L'operazione, disposta dal Questore, si è concentrata in particolare sulla zona di Piano San Lazzaro e sulle aree limitrofe alla stazione ferroviaria, dove negli ultimi tempi è cresciuta la percezione di insicurezza tra i residenti.

Obiettivi del servizio

Il servizio mirava a contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, a rintracciare cittadini stranieri non in regola con il soggiorno e a effettuare verifiche amministrative sugli esercizi pubblici. L'attenzione è stata posta anche su episodi di criminalità diffusa e di inciviltà che avevano alimentato allarme sociale.

Le forze in campo

Circa 35 uomini e donne delle Forze di polizia hanno preso parte all'operazione. Per la Polizia di Stato erano presenti le Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Squadra Mobile, la Divisione Anticrimine, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e l'Ufficio di Gabinetto della Questura, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e alla Polizia Ferroviaria. Hanno collaborato anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

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Attività svolte e risultati

I reparti hanno operato su più fronti. Il personale della Questura, con il Reparto Prevenzione Crimine, ha perlustrato i parchi pubblici, tra cui l'area del Parco della Pace, dove nei giorni scorsi si era verificata una rapina ai danni di un minorenne. Nei parchi sono stati identificati undici cittadini stranieri. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha ispezionato cinque esercizi pubblici più a rischio o frequentati da persone con precedenti, mentre la Divisione Anticrimine ha verificato la posizione di soggetti sottoposti a misure restrittive.

Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato controlli di iniziativa e posti di controllo lungo le strade di Piano San Lazzaro. Con la Polizia Locale sono stati svolti accertamenti contro il bivacco e il degrado urbano, in particolare nell'area dell'ex cinema Goldoni, dove due persone si erano riparate nel passaggio pedonale senza arrecare turbative: la situazione è stata segnalata dalla Polizia Locale all'ufficio preposto. La Polizia Ferroviaria ha infine controllato la stazione e le vie vicine, identificando 55 persone.

Il bilancio complessivo è di 242 persone identificate, delle quali 121 straniere, tre minorenni e quattordici agli arresti domiciliari. Sono stati inoltre controllati 57 veicoli, con cinque posti di controllo allestiti sul territorio.

Interventi delle Volanti

Le Volanti sono intervenute su alcune segnalazioni giunte alla Sala Operativa. In una zona del centro hanno individuato un uomo destinatario di un divieto di ritorno nel Comune di Ancona, deferito in stato di libertà per aver violato la misura. In una piazza davanti a un teatro, dove era stata segnalata una persona molesta nei confronti di chi stava entrando, hanno trovato un uomo in evidente stato di ubriachezza, con un divieto di accesso a diverse aree urbane: deferito in stato di libertà per l'inosservanza del divieto e sanzionato per l'ubriachezza molesta. Infine, nei pressi della stazione, hanno controllato due persone, una delle quali in evidente stato di alterazione da alcol e con il permesso di soggiorno scaduto da mesi senza richiesta di rinnovo: è stata deferita in stato di libertà per il reato di soggiorno irregolare e sanzionata anche per ubriachezza.

Presidio del territorio e percezione di sicurezza

La presenza visibile delle pattuglie nei luoghi più frequentati risponde anche all'esigenza di far sentire più sicuri i cittadini, affiancando alle verifiche sui singoli casi l'attenzione ai luoghi in cui si vive e si lavora ogni giorno. L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio che la Questura di Ancona intende proseguire per garantire la sicurezza urbana e contrastare il degrado.

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