La stella della lirica internazionale Vittorio Grigolo inaugurerà la stagione del Teatro Politeama di (CZ)

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Sabato 28 novembre il Galà lirico con il celebre tenore e l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia che aprirà anche il cartellone di “Calabria Teatri in Città”

Un protagonista assoluto della scena operistica internazionale per inaugurare nel segno della grande musica la nuova stagione del Teatro Politeama di Catanzaro. Sarà il celebre tenore Vittorio Grigolo a salire sul palco sabato 28 novembre, per un attesissimo Galà lirico che si preannuncia come uno degli appuntamenti di maggiore prestigio del cartellone. Ad accompagnarlo sarà l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, in una serata ideata dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce e pensata per celebrare la grande tradizione operistica e il suo straordinario legame con il pubblico.

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Il programma attraverserà alcune delle pagine più amate del repertorio lirico, tra arie celebri, duetti e intermezzi che continuano a emozionare generazioni di spettatori. Da La donna è mobile a Una furtiva lagrima, da Che gelida manina a Ridi, pagliaccio, fino a E lucevan le stelle: un percorso musicale attraverso capolavori senza tempo, arricchito da incursioni nel repertorio della canzone napoletana e altre sorprese proposte dal grande tenore.

Il Galà lirico rappresenterà anche l'apertura ideale del cartellone del Festival “Calabria Teatri in Città”, il progetto finanziato dalla Regione Calabria a valere sui Fondi PAC Calabria 2014-2020, che per la prima volta riunisce in un unico programma regionale le stagioni dei teatri dei cinque capoluoghi calabresi. Un'iniziativa che punta a valorizzare le identità e le proposte artistiche dei singoli teatri, inserendole in un'offerta culturale condivisa, capace di mettere in rete luoghi, pubblici e protagonisti della scena nazionale e internazionale.

La presenza di Vittorio Grigolo conferisce alla serata una caratura internazionale. La sua è una storia artistica cominciata giovanissimo, quando, ancora bambino, si esibiva come voce bianca solista nella Schola Puerorum Cantorum della Cappella Sistina. Da quella prima, straordinaria esperienza, il suo percorso lo ha condotto sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri del mondo, consacrandolo tra i tenori più apprezzati della scena lirica contemporanea. Una carriera costruita attraverso talento, passione e continua ricerca, contraddistinta da una notevole duttilità vocale e da una spiccata versatilità interpretativa. Accanto al repertorio operistico, Grigolo ha saputo coltivare un rapporto originale con il mondo della musica pop e con alcuni dei suoi grandi protagonisti, condividendo il palco con artisti del calibro di Brian May e Sting. Un'apertura musicale che riflette la personalità di un interprete capace di attraversare linguaggi differenti, mantenendo sempre al centro la forza espressiva della propria voce.

Il suo arrivo a Catanzaro si inserisce in una stagione artistica particolarmente intensa, che lo vede impegnato in produzioni di assoluto rilievo internazionale: dal Don Carlo alla Staatsoper di Vienna al Faust al Teatro alla Scala di Milano, passando per Manon Lescaut, ancora a Vienna e alla Bayerische Staatsoper di Monaco. Un calendario che restituisce la dimensione internazionale di un artista che il pubblico del Politeama avrà l'opportunità di ascoltare dal vivo in una serata speciale.

Tutte le informazioni sull'evento e sulla stagione teatrale sono consultabili sul portale www.politeamacatanzaro.net, è inoltre possibile rivolgersi alla biglietteria del Politeama, al numero 0961 501818, aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Teatro Politeama “Mario Foglietti” – Catanzaro

Tel. 0961501818

https://www.politeamacatanzaro.net

Facebook: https://www.facebook.com/teatropoliteamacatanzaro

Instagram: https://www.instagram.com/teatropoliteamamariofoglietti

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