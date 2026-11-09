Il Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala in concerto per l’Istituto dei Ciechi di Milano

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Lunedì 23 novembre 2026 alle ore 20 il Teatro alla Scala ospiterà il concerto benefico del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala a sostegno dell’Istituto dei Ciechi di Milano. Il ricavato contribuirà in particolare all’ampliamento di Dialogo nel Buio, il percorso permanente che dal 2005 invita il pubblico a vivere un’esperienza immersiva nella completa oscurità, guidato da persone cieche e ipovedenti.

Diretto da Brunella Clerici, il Coro, composto da giovani cantori e protagonista di numerose produzioni operistiche e concertistiche scaligere, proporrà un programma che unisce repertorio classico, musica corale e tradizione popolare. Tra i brani proposti la Messe pour le tems de Noël di Michel Corrette, il Laudate pueri di Felix Mendelssohn Bartholdy, For the Beauty of the Earth di John Rutter, il tradizionale irlandese Salley Gardens nell’arrangiamento di Marco Casartelli, il celebre Va' pensiero di Giuseppe Verdi, Le choeur des gamins - Les Voici! Voici la quadrille! dalla Carmen di Georges Bizet e la tradizionale lombarda La bella Gigogin, anch’essa nell’arrangiamento di Marco Casartelli.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Dialogo nel Buio è un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Istituto dei Ciechi di Milano. Attraverso un percorso multisensoriale realizzato in totale assenza di luce, i visitatori sono accompagnati da guide cieche o ipovedenti alla scoperta di ambienti e situazioni della vita quotidiana, sperimentando come orientarsi e comunicare facendo affidamento sugli altri sensi.

L’esperienza non si propone come una simulazione della cecità, ma come un’occasione per riflettere sul valore della fiducia e della collaborazione, favorendo una maggiore consapevolezza rispetto alle sfide che le persone con disabilità visiva affrontano ogni giorno. Nel buio, infatti, vengono meno riferimenti e pregiudizi legati all’apparenza e si crea uno spazio di incontro autentico tra visitatori e guide.

Nato a Francoforte nel 1988 e approdato a Milano nel 2005, Dialogo nel Buio è diventato negli anni un punto di riferimento nazionale per l’educazione all’inclusione. Dalla sua apertura la mostra ha ampliato i propri spazi fino a 1.000 mq, accogliendo oltre 5 milioni di visitatori e impiegando numerose persone non vedenti nel ruolo di guide e mediatori culturali.

L’iniziativa si inserisce nell’attività più ampia dell’Istituto dei Ciechi di Milano, che dal 1840 opera per promuovere l’inclusione scolastica, lavorativa, sociale e culturale delle persone cieche, ipovedenti e con pluridisabilità visiva. Attraverso servizi educativi, attività di formazione, ricerca, innovazione tecnologica e progetti di accessibilità, l’Istituto accompagna ogni anno centinaia di persone nel percorso verso una maggiore autonomia e partecipazione alla vita della comunità.

Biglietti: da 5 a 100 euro esclusi i diritti di prevendita – possibilità di effettuare una donazione aggiuntiva a sostegno dell’Istituto dei Ciechi di Milano

Prevendita: aragorn.vivaticket.it

Informazioni: [email protected]

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra