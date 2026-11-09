In Val Casies è già tempo di neve. A febbraio una Granfondo da record

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La GranFondoValCasies lancia la sua 43.a edizione al 20 e 21 febbraio 2027

È l’unica gara di fondo italiana a non aver mai perso un’edizione causa neve o meteo

A poco più di 100 giorni attese quasi 30 nazioni. Il racconto della 4 volte vincitrice Patscheider

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Iniziata la produzione della prima neve stagionale, mentre continua il lavoro del comitato

Novembre è iniziato, le temperature si abbassano, l’inverno si avvicina e in Val Casies è già tempo di pensare agli sci stretti: proprio in questi giorni è cominciata la produzione della prima neve artificiale della stagione, insieme ai primi interventi su alcune delle piste che il 20 e 21 febbraio 2027 saranno il palcoscenico di una 43.a GranFondoValCasies pronta a scrivere un nuovo capitolo della propria lunga storia.

La celebre manifestazione altoatesina attraversa suggestive località come San Martino, Colle, Monguelfo, Tesido e Santa Maddalena, e rappresenta uno degli appuntamenti più amati del panorama fondistico italiano e internazionale. I protagonisti in gara sono atleti di livello, grandi nomi dello sport, fondisti amatoriali e semplici appassionati, che ogni anno giungono nella tranquilla e incontaminata vallata pusterese per una due giorni di spettacolo e divertimento.

A poco più di cento giorni dal via le iscrizioni estere superano il 60%, con quasi trenta nazioni già confermate. Un dato che certifica il tradizionale respiro internazionale tipico della GranFondoValCasies, una manifestazione che nel corso dei suoi oltre quarant’anni di storia ha saputo distinguersi anche per un primato significativo: dal 1984, anno della prima edizione, la gara non è mai stata annullata per mancanza di neve o per condizioni meteorologiche avverse. Un record italiano che sottolinea la capacità organizzativa del comitato guidato da Walter Felderer e il lavoro attento e costante che, stagione dopo stagione, permette di garantire il perfetto svolgimento dell’evento.

La 43.a edizione proporrà due giornate intense di gara ma anche dedicate alla condivisione, al cibo, al divertimento e alla scoperta di una valle capace di coniugare scenari suggestivi con tradizioni e ospitalità. Il programma si articolerà tra le due collaudate distanze (30 o 42 km) e tecniche: sabato 20 sarà dedicato alla gara in tecnica classica, mentre domenica 21 alla prova in tecnica libera, che ospiterà anche la tappa di Coppa Italia Senior e il Campionato Italiano Under 23, oltre a far parte del prestigioso circuito Challengers di Ski Classics.

Per raccontare lo spirito di una GranFondoValCasies fatta di storia e passione, la voce più adatta non può che essere quella di chi l’ha vissuta in prima persona, lasciando il segno con prestazioni e successi indimenticabili: Michaela Patscheider, fondista altoatesina che compete nel circuito di Ski Classics e che in Val Casies ha festeggiato quattro vittorie: “La GranfondoValCasies occupa un posto speciale nel mio cuore – racconta la classe 1999. – È una gara che sento particolarmente vicina alle mie caratteristiche, grazie a un tracciato prevalentemente pianeggiante ma decisamente adrenalinico. Lungo tutto il percorso si presentano scenari mozzafiato, ma ciò che per me rende questa manifestazione così speciale è il calore delle persone. Ormai il pubblico mi conosce e ogni volta ricevere affetto e incoraggiamento è un’emozione che va oltre qualsiasi risultato”.

Le iscrizioni alla 43.a edizione sono aperte online sul sito della manifestazione, alla tariffa di 78 € per una gara o di 126 € per entrambe. Disponibile anche l’opzione non competitiva “Just for Fun” al prezzo di 68 € e 111 €, mentre per i più giovani non può mancare la MiniValCasies, giunta alla 33.a edizione, disponibile a una quota di 20 €. La GranFondoValCasies e tutta la valle iniziano a prepararsi per l'inverno, con la voglia di regalare ancora una volta un appuntamento che rimanga nel cuore.

Info: www.valcasies.com

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