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Personale sanitario, la Regione divide le somme ma non programma le persone: i numeri smentiscono gli annunci

Con la deliberazione n. 684 del 19 ottobre la Giunta regionale ha approvato il piano triennale di spesa per il personale delle aziende sanitarie calabresi 2026-2028. È l’atto che decide quanti medici, infermieri e operatori potranno lavorare negli ospedali e sul territorio nei prossimi tre anni. Letto con le norme alla mano, mostra lacune che non dipendono dal Piano di rientro ma da scelte tecniche e politiche della Regione.

Partiamo dal diritto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2025, ha chiarito che il piano dei fabbisogni è uno strumento programmatico, modulabile e flessibile, la cui approvazione spetta alla Regione. Finito il commissariamento, non ci sono più limiti dietro cui ripararsi: la responsabilità e le scelte sono del presidente Occhiuto, che in materia sanitaria non fa toccare palla a nessuno.

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Sennonché la delibera non approva i piani delle aziende per ruoli e profili, come vogliono le linee di indirizzo nazionali: si limita ad assegnare somme e rimanda alle aziende ogni verifica, senza fissare un termine. Dichiara di rispettare il limite di spesa previsto dalla legge statale ma non ne indica mai il valore.

Il tetto adottato coincide all’euro con il conto economico del Piano di rientro e somma al costo dei dipendenti soltanto collaborazioni e indennità universitarie: restano fuori l’IRAP e il lavoro interinale, che la Corte dei conti, richiamata nella stessa relazione, impone di contare. La conformità è affermata, ma non dimostrata.

Poi i numeri: Le aziende hanno calcolato un fabbisogno di 28.168 unità; al 31 marzo ne erano in servizio 20.260. Nel 2028 il piano arriva a 21.493: si copre il 15 per cento di quanto manca.

I medici ospedalieri sono 2.853 su 4.334, gli anestesisti di sala 67 su 202. Nel solo primo trimestre del 2026 il servizio sanitario ha perso 142 unità, tra cui 105 medici. Nel 2024 si annunciavano 5.500 assunzioni in tre anni; oggi la Regione certifica un saldo che arretra.

Detto in parole semplici, per chi aspetta ore al pronto soccorso o mesi per una visita: mancano quasi ottomila operatori sanitari e il piano ne aggiunge poco più di mille in tre anni.

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