Cocaina a Bonate Sopra due fratelli arrestati dalla Polizia di Bergamo

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Un'auto sospetta, uno scambio rapido in un parcheggio e il tentativo di disfarsi della droga alla vista degli agenti. È così che un'attività di osservazione della Squadra Mobile ha portato all'arresto di due fratelli e al sequestro di oltre mezzo chilo di cocaina. Nella mattinata del 27 ottobre, la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato in flagranza di reato due fratelli, cittadini marocchini, rispettivamente di 40 e 29 anni, residenti a Bonate Sopra, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione della Squadra Mobile

L'operazione, condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, è scaturita da un'attività investigativa su un presunto giro di spaccio che sarebbe stato realizzato anche attraverso l'utilizzo di una macchina, intestata al fratello maggiore. Gli investigatori hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione dei due uomini. Intorno alle 9, hanno individuato l'autovettura, alla cui guida si trovava il fratello più giovane, e ne hanno seguito gli spostamenti fino a un parcheggio a Curno. Qui la macchina si è affiancata a un'altra vettura. Gli operatori hanno notato un rapido contatto tra i conducenti, con uno scambio attraverso i finestrini, e hanno deciso di intervenire.

La fuga e il sequestro

Alla vista degli agenti, il conducente ha tentato di allontanarsi, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo. Durante la fuga, il giovane aveva cercato di disfarsi di una busta, gettandola dal finestrino. Recuperata immediatamente dagli investigatori, conteneva 27 involucri di sostanza risultata riconducibile alla cocaina. Al momento del controllo, il ventinovenne aveva inoltre con sé altri due involucri della stessa sostanza e 75 euro in contanti.

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La perquisizione e le misure cautelari

Gli accertamenti sono proseguiti nell'abitazione dei due fratelli a Bonate Sopra, dove è stato rintracciato il maggiore. La perquisizione della camera da letto ha consentito di trovare ulteriori involucri di cocaina, per un peso lordo complessivo di 533 grammi, materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e 725 euro in contanti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Al termine delle attività, entrambi i fratelli sono stati arrestati e all'esito dell'udienza di convalida per uno sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per l'altro il divieto di dimora nella provincia di Bergamo. Tanto si comunica per la rilevanza pubblica dell'informazione, precisando che nei confronti degli indagati vige la presunzione di non colpevolezza sino all'eventuale condanna definitiva.

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