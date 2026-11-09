Dana White e la proposta ironica di Trump per la Casa Bianca

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La politica americana e il mondo dello sport si intrecciano ancora una volta in una vicenda che ha dell'incredibile. Donald Trump ha recentemente proposto, seppur in tono scherzoso, di nominare Dana White, storico manager della UFC, come portavoce della Casa Bianca. Una boutade che ha immediatamente catturato l'attenzione dei media e dei social network.

La precisazione del presidente

Intervenendo sulla vicenda, lo stesso Trump ha chiarito: "Stavo solo scherzando, ma a Dana piace l'idea. Ci incontreremo lunedì, ma parleremo di altro". Una dichiarazione che sembra voler raffreddare l'entusiasmo attorno a una possibile nomina, ma che allo stesso tempo alimenta il dibattito su un rapporto di lunga data tra i due personaggi.

La risposta social di Dana White

Dana White non si è fatto attendere. Attraverso i propri canali social, ha pubblicato una foto che lo ritrae in una posa che richiama il ruolo di portavoce alla Casa Bianca, accompagnata da un messaggio che parla di "verso un nuovo capitolo". Un gesto che, se da un lato sembra prendere con ironia la proposta, dall'altro dimostra la complicità e la confidenza che legano il manager al presidente americano.

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Un rapporto di lunga data

Non è la prima volta che Dana White e Donald Trump incrociano le loro strade. Il manager della UFC è stato più volte ospite a eventi organizzati dall'ex presidente, e la loro amicizia è nota da anni. La proposta scherzosa di un ruolo istituzionale, però, apre uno scenario del tutto nuovo, che ha scatenato la curiosità dell'opinione pubblica.

Le reazioni e le prospettive

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, dividendo i commenti tra chi vede nell'episodio una trovata mediatica e chi, invece, immagina scenari politici inediti. L'incontro previsto per lunedì tra i due sarà probabilmente l'occasione per chiarire ulteriormente la situazione, anche se Trump ha già precisato che si parlerà d'altro.

Resta il fatto che la vicenda, tra ironia e politica spettacolo, conferma ancora una volta la capacità di Donald Trump di catalizzare l'attenzione pubblica con qualsiasi argomento, anche il più insolito.