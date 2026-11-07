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Arrestato 22enne a Perugia per aggressione al supermercato

Redazione
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Arrestato 22enne a Perugia per aggressione al supermercato
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Un episodio di violenza ha scosso la città di Perugia lo scorso 27 agosto, quando due persone sono state aggredite davanti a un supermercato. I Carabinieri di Perugia hanno arrestato un giovane di 22 anni con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso con altre persone.

La dinamica dell'aggressione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 22enne, insieme ad altri complici, avrebbe avvicinato le due vittime all'esterno del supermercato e, usando una bottiglia di vetro, le avrebbe aggredite. Nell'azione, i malviventi si sono impossessati di un borsello contenente uno smartphone, denaro, carte di credito e un orologio.

Le conseguenze per le vittime

Le due persone aggredite hanno riportato ferite significative: una ha subito un trauma cranico, mentre l'altra ha riportato la frattura al naso. Entrambe sono state soccorse e medicate, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini e l'arresto

Grazie alle indagini condotte dai Carabinieri, è stato possibile identificare e arrestare il 22enne, ritenuto responsabile dell'aggressione. L'uomo dovrà ora rispondere di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Le autorità stanno continuando a indagare per identificare gli altri complici coinvolti nell'episodio.

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Argomenti:
perugia aggressione supermercato arresto 22enne rapina aggravata lesioni personali carabinieri

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