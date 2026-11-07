Meteo weekend, piogge al Centro Sud e allerta gialla tra Campania e Calabria poi una tregua

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Sabato 7 novembre ancora instabile soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali. Domenica 8 migliora su gran parte d’Italia, mentre da lunedì sera si affacciano nuove piogge al Nord

Il meteo del weekend del 7 e 8 novembre 2026 presenta due giornate diverse. Sabato risente ancora del passaggio di una perturbazione, con precipitazioni soprattutto al Centro Sud, mentre domenica offre una pausa più asciutta e maggiori occasioni per le schiarite.

Il miglioramento non coinciderà ovunque con un cielo sereno: nuvole, foschie e locali nebbie potranno accompagnare la temporanea risalita della pressione. Intanto, per sabato, è indicata allerta gialla in alcuni settori della Campania e sul versante tirrenico della Calabria.

Sabato 7 novembre piogge soprattutto su Adriatico e Centro Sud

La perturbazione si sposta progressivamente verso i Balcani, mantenendo condizioni di instabilità sulle regioni centro meridionali. Le precipitazioni interesseranno soprattutto la fascia adriatica e le zone appenniniche, con fenomeni più irregolari sui versanti tirrenici.

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Al Nord il tempo sarà in prevalenza asciutto, pur con nuvolosità a tratti estesa. Al mattino saranno ancora possibili piogge sparse sul Nordest, in successiva attenuazione.

Al Centro i fenomeni saranno più probabili tra Marche, Abruzzo e aree interne appenniniche. Sul versante tirrenico le precipitazioni risulteranno meno continue, mentre in Sardegna si faranno strada maggiori schiarite.

Al Sud il quadro resterà variabile, con occasioni per rovesci e locali temporali. L’alternanza tra pause e precipitazioni renderà utile seguire l’evoluzione delle piogge anche durante la giornata.

Le temperature non subiranno variazioni rilevanti: le massime saranno generalmente comprese tra 10 e 14 gradi al Nord e tra 14 e 19 gradi nelle principali città del Centro.

Allerta gialla in Calabria e Campania le zone interessate

Per sabato 7 novembre 2026, il quadro di allertamento riportato indica criticità localizzate. Il livello giallo riguarda specifiche zone e tipologie di rischio, senza estendersi automaticamente all’intero territorio delle due regioni.

Calabria allerta sul versante tirrenico

In Calabria è prevista allerta gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico nelle seguenti zone:

Versante Tirrenico Settentrionale.

Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Versante Tirrenico Centro-meridionale.

Versante Tirrenico Meridionale.

L’attenzione interessa dunque i settori tirrenici calabresi indicati nel bollettino, dove i fenomeni possono determinare criticità locali.

Campania le aree con rischio idrogeologico

In Campania l’allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda:

Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana.

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Piana Sele e Alto Cilento.

Tusciano e Alto Sele.

Basso Cilento.

L’allerta descrive i possibili effetti delle precipitazioni sul territorio: anche piogge discontinue possono assumere rilievo nelle aree più vulnerabili.

Domenica 8 novembre migliora ma restano nuvole e qualche pioggia

Domenica la pressione sarà in modesto aumento e favorirà una generale attenuazione delle precipitazioni. Su gran parte d’Italia prevarrà il tempo asciutto, con schiarite alternate a passaggi nuvolosi.

Al Nord il cielo potrà presentarsi irregolarmente nuvoloso. Nelle prime ore della giornata saranno possibili banchi di nebbia sulla bassa pianura lombarda, con visibilità localmente ridotta.

Al Centro e in Sardegna la giornata trascorrerà senza precipitazioni significative, pur con addensamenti più presenti al mattino e aperture nel corso delle ore successive.

Al Sud potranno attardarsi piogge residue soprattutto sulla Puglia meridionale, in particolare sul Salento. Non si esclude qualche fenomeno isolato anche all’estremo Sud, prima di un ulteriore miglioramento.

La ventilazione tenderà a indebolirsi e il moto ondoso sarà in diminuzione. Le temperature massime potranno recuperare qualche grado al Centro Sud, mentre al Nord saranno generalmente comprese tra 12 e 15 gradi.

Lunedì 9 novembre più nuvole e prime piogge in arrivo al Nord

L’inizio della settimana conserverà condizioni in gran parte asciutte, ma con segnali di cambiamento. Lunedì 9 novembre la nuvolosità sarà spesso estesa al Nord e su parte del Centro, mentre sulle altre regioni si alterneranno addensamenti e schiarite.

Qualche debole pioggia potrà interessare la Liguria. Dalla sera sarà possibile un peggioramento più organizzato al Settentrione, con precipitazioni in progressiva estensione.

Nelle ore più fredde resteranno possibili foschie e nebbie nelle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro. La tregua domenicale si presenta quindi come una pausa temporanea all’interno di una fase autunnale ancora dinamica.

Meteo prossima settimana possibile ritorno delle perturbazioni atlantiche

Tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre è atteso un nuovo passaggio perturbato, con piogge inizialmente al Nord e successivamente in estensione verso il Centro Sud, soprattutto lungo il versante tirrenico.

Una seconda fase instabile potrebbe affacciarsi da giovedì 12 novembre, riportando precipitazioni su diverse regioni del Centro Nord. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiedono però ulteriori conferme: a questa distanza si tratta di una tendenza meteo, da aggiornare nei prossimi giorni.

Le temperature dovrebbero mantenersi nel complesso su valori autunnali, con oscillazioni legate alla nuvolosità e alla direzione dei venti.

Segui le piogge con i radar meteo di InfoOggi

Per controllare lo spostamento delle precipitazioni e seguire l’evoluzione del tempo nella propria zona, visita i radar meteo di InfoOggi. La consultazione è particolarmente utile nelle giornate instabili, quando rovesci e schiarite possono alternarsi anche a breve distanza.

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