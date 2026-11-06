Antonelli brucia la concorrenza a Interlagos: il rookie Mercedes dettа il ritmo nelle libere del Brasile

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La Formula 1 sbarca a Interlagos e la sorpresa ha il volto di Kimi Antonelli. Nelle seconde libere del Gran Premio del Brasile, il debuttante della Mercedes ha firmato il tempo migliore, mettendosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Un risultato che accende i riflettori sul giovane pilota italiano e promette scintille per il resto del weekend.

La classifica della seconda sessione

Antonelli ha completato il giro veloce con una prestazione autoritaria, sfruttando al meglio le caratteristiche del circuito di Interlagos, noto per i suoi saliscendi e il lungo rettilineo principale. Dietro di lui, la lotta è stata serratissima: Lando Norris ha chiuso a pochi decimi, confermando la competitività della McLaren, mentre Max Verstappen ha dovuto accontentarsi della terza piazza, segno di un equilibrio ancora tutto da decifrare. La seconda Mercedes di George Russell ha completato il quartetto di testa, dimostrando che la scuderia di Brackley ha trovato un buon assetto sulla pista brasiliana.

Ferrari a rilento: Hamilton sesto, Leclerc settimo

Più indietro le Ferrari, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc settimo. Il distacco dalla vetta resta contenuto, ma i ferraristi dovranno lavorare sodo per colmare il gap in vista delle qualifiche. La Rossa sembra ancora in fase di ricerca del setup ideale, soprattutto sul giro secco, mentre la gara potrebbe offrire maggiori soddisfazioni grazie a una gestione delle gomme potenzialmente competitiva.

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Cosa aspettarsi dal weekend brasiliano

Le seconde libere del GP del Brasile hanno restituito indicazioni preziose: la Mercedes di Antonelli sembra aver trovato la quadra, ma la McLaren e la Red Bull sono lì a un soffio. Il circuito di Interlagos, con il suo clima imprevedibile e le sue insidie, potrebbe riservare sorprese già dalle qualifiche. L'obiettivo per tutti è chiaro: partire davanti e gestire al meglio le gomme in una gara che si preannuncia combattuta fino all'ultimo giro.

L'appuntamento è per le prossime sessioni: il giovane Antonelli ha lanciato il guanto di sfida, e i big della Formula 1 sono pronti a rispondere.