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Melania Trump mediatrice tra Russia e Ucraina alla Casa Bianca

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Un gesto inatteso quello che ha visto Melania Trump protagonista alla Casa Bianca, dove ha accolto rappresentanti di Russia e Ucraina in un incontro pensato per favorire il dialogo tra Mosca e Kiev. Un'iniziativa che sposta l'attenzione dalla politica estera tradizionale a un canale personale e informale, con la first lady statunitense impegnata in prima persona sul fronte diplomatico.

Lettere personali a Putin e Zelensky

Oltre all'incontro, Melania Trump ha scritto lettere personali a Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, affidandone la consegna a figure di collegamento tra le parti: l'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev e il commissario ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets. Un modo per mantenere aperto un canale di comunicazione diretto, senza passare dai consueti percorsi istituzionali, in un contesto di conflitto ancora aperto.

La tregua a Kherson e gli aiuti umanitari

L'iniziativa si inserisce in una fase delicata: si è appena conclusa una tregua di sei giorni nella regione di Kherson, che ha consentito di far arrivare aiuti umanitari e di avviare l'evacuazione dei civili da Oleshky. Si tratta di uno dei rari momenti di pausa delle ostilità, che ha permesso alle organizzazioni umanitarie di operare in un'area particolarmente esposta ai combattimenti.

L'Ordine della Principessa Olga a Melania Trump

Per il suo impegno, il presidente ucraino Zelensky ha conferito a Melania Trump l'Ordine della Principessa Olga di prima classe, onorificenza riservata a chi si distingue per il contributo alla causa ucraina. Un riconoscimento che dà peso simbolico all'iniziativa della first lady, inserendola in un quadro di diplomazia umanitaria che punta a costruire fiducia tra le parti.

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