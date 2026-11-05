Mattarella accoglie i campioni paralimpici al Quirinale per celebrare i trionfi del 2026

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Giovedì 12 novembre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà al Quirinale una delegazione del Comitato Italiano Paralimpico per un'udienza privata dedicata ai successi della stagione agonistica 2026. L'incontro rappresenta un riconoscimento ufficiale per gli atleti paralimpici italiani che si sono affermati ai vertici delle competizioni internazionali, portando a casa risultati di rilievo mondiale.

Gli otto campioni del mondo della stagione

Saranno presenti gli otto atleti che hanno conquistato il titolo iridato nel 2026: Flavio Menardi nel parabob, Fabrizio Cornegliani, Andrea Biancalani e Claudia Cretti nel paraciclismo, Tommaso Starec nel tiro a segno, Serena Banzato e Fabrizio Cormons nel paratriathlon e Daniela Rosa Pierri nel blind tennis. Un gruppo eterogeneo che testimonia la crescita dello sport paralimpico in discipline diverse.

Il basket in carrozzina e l'argento di Ottawa

All'udienza parteciperà anche la Nazionale italiana di basket in carrozzina, reduce dalla storica medaglia d'argento ai Campionati del Mondo di Ottawa. La squadra, guidata in campo da atleti come Filippo Carossino, Giulio Maria Papi e Luigi Topo, ha scritto una pagina importante per il movimento paralimpico azzurro, confermando il valore del lavoro svolto dalle federazioni e dallo staff tecnico.

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Una delegazione guidata dal presidente De Sanctis

A capo della delegazione ci sarà il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, affiancato dal segretario generale Simone Rasetti e dal vicepresidente vicario Massimo Porciani. Saranno presenti anche Dario Della Gatta, numero uno del CIP Liguria, insieme ai presidenti e ai segretari delle rispettive federazioni e allo staff tecnico. L'udienza al Quirinale vuole essere un momento di celebrazione dello sport paralimpico e un segnale di attenzione delle istituzioni verso il valore sociale e sportivo di questi campioni.

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