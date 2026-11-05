Marcialonga: un fascino senza tempo. Iscrizioni aperte per la 15.a “Story”

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La Marcialonga Story di venerdì 29 gennaio 2027 apre il weekend dell’iconica granfondo

La 15.a edizione è un tuffo nel passato tra attrezzatura e abbigliamento d’epoca

Dallo Stadio Olimpico di Lago di Tesero il via alle 16.30 per 11 km non competitivi fino a Predazzo

Iscrizioni aperte per un viaggio nella storia del fondo, e c’è lo sconto per marcialonghisti e Over 60

Parlare della Marcialonga Story come di un semplice evento di contorno è ormai più che riduttivo. Nata nel 2013 per festeggiare la 40.a edizione di Marcialonga e pronta a festeggiare la sua 15.a edizione il 29 gennaio 2027, rappresenta un profondo viaggio nella storia dello sci di fondo e nelle prime edizioni della più importante granfondo italiana. Un omaggio alle tradizioni, ma anche un’occasione per riscoprire il piacere della neve in compagnia, ciascuno con la propria storia da raccontare.

Le iscrizioni sono già aperte, ma i pettorali dell’amata sfilata sugli sci d’epoca, rigorosamente non competitiva, si esauriscono con sempre maggiore anticipo visto il crescente entusiasmo di chi non vuole perdersi un appuntamento diventato per molti fisso e imperdibile. Quest'anno il parterre accoglierà un massimo di 300 fondisti retrò, tra chi partecipa per pura passione, chi è spinto dalla curiosità, chi ama calarsi nei panni di un’epoca che gli è rimasta nel cuore e chi, pur senza classifiche, non rinuncia a un pizzico di spirito agonistico.

Per tuffarsi nel passato, però, è prima di tutto necessario calarsi nello stile di un tempo, partendo dall’attrezzatura e dall’abbigliamento: gli sci da fondo dovranno essere rigorosamente antecedenti il 1976 e montare attacchi da 75 mm, mentre bastoncini, tute, guanti e cappelli dovranno richiamare lo stile degli anni ’70 o di epoche ancora precedenti, per ricreare un vero e proprio look vintage da Marcialonga Story.

La partenza è fissata venerdì 29 gennaio alle ore 16.30 e, dopo la parentesi olimpica, torna ad essere ospitata allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, dove le piste protagoniste dei Giochi faranno da suggestiva cornice al via. Da qui la pittoresca carovana di fondisti vintage si lancerà lungo 11 chilometri in versione “retrò”, seguendo una parte del tracciato di Marcialonga, ma in direzione opposta rispetto a quella della gara domenicale.

L’arrivo della Story sarà allestito nel cuore del borgo fiemmese di Predazzo, dove ad attendere la colorata carovana ci sarà un centro in festa tra gli applausi del pubblico a bordo pista, un’atmosfera indimenticabile e l’immancabile punto ristoro per recuperare le energie e divertirsi in compagnia.

Le iscrizioni alla Marcialonga Story 2027 sono disponibili a una tariffa di 40 euro, da sfruttare entro il 31 dicembre (dopodiché 45 euro fino al 29 gennaio), ma soprattutto prima che si esauriscano i pettorali. Pettorale che sarà compreso nella quota come ricordo, così come l’immancabile gadget, il diploma di partecipazione e una serie di servizi messi a disposizione da un’organizzazione sempre attenta alle esigenze dei partecipanti, a partire dal noleggio di sci e abbigliamento vintage, disponibile presentando un’apposita richiesta. Da ricordare che per gli iscritti alla 54.a Marcialonga e i concorrenti Over 60 è previsto uno sconto di 5 euro sulla tariffa d’iscrizione.

Il fascino di Marcialonga coinvolge curiosi, appassionati, marcialonghisti, ma anche grandi nomi dello sport: quest’anno si sono presentati ai nastri di partenza l’ex biatleta Federica Sanfilippo, gli olimpionici Cristian Zorzi, Marco Albarello e l’ex di Coppa del Mondo Nicola Morandini, ma negli anni scorsi non sono mancate le speciali presenze di Franco Nones e Maria Canins Bonaldi, passando per Massimo Debertolis, Antonella Confortola e molti altri, non solo dall’Italia.

L’identità della Marcialonga Story è quella di una manifestazione con un’anima autentica e un fascino tutto suo, capace di celebrare un’era passata ma mai dimenticata, con il sorriso e l’entusiasmo dei suoi appassionati partecipanti.



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