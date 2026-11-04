Trump valuta l'addio a Hegseth dopo la sconfitta alle midterm

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Secondo quanto riportato dalla CBS, Donald Trump starebbe prendendo in seria considerazione la rimozione del segretario alla Difesa Pete Hegseth. Il futuro del titolare del Pentagono sarebbe già stato oggetto di consultazioni con i suoi consiglieri più stretti, sullo sfondo di una pesante sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato che ha scosso gli equilibri interni al partito.

La sconfitta alle midterm e il nodo Hegseth

Il ridimensionamento elettorale dei repubblicani ha acceso il dibattito sulla tenuta della squadra di governo. In questo contesto, il segretario alla Difesa è finito nel mirino: il suo operato e la gestione delle questioni militari sarebbero al centro delle valutazioni della Casa Bianca. La notizia, rilanciata da CBS, alimenta le indiscrezioni su un possibile rimpasto ai vertici della difesa americana.

DeSantis possibile sostituto al Pentagono

Tra i nomi circolati come possibili successori di Hegseth spicca quello di Ron DeSantis, governatore della Florida e figura di peso del panorama conservatore. La sua eventuale nomina rappresenterebbe un cambio di passo significativo per la leadership militare statunitense, con ripercussioni sia sul piano politico interno sia su quello internazionale.

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Le responsabilità della guerra in Iran

Alcuni collaboratori di Trump ritengono che Hegseth e alcuni vertici militari, tra cui i generali Brad Cooper e Dan Caine, possano essere ritenuti responsabili delle conseguenze politiche della guerra in Iran. Le ricadute del conflitto avrebbero pesato sul consenso e sulla percezione dell'amministrazione, contribuendo a mettere in discussione la catena di comando del Pentagono.

Uno scenario ancora aperto

Nessuna decisione sarebbe stata formalizzata, ma le consultazioni in corso indicano che la partita sulla guida del Pentagono resta aperta. Il possibile avvicendamento tra Hegseth e un profilo come quello di DeSantis conferma quanto la difesa sia diventata un terreno centrale nello scontro politico americano dopo le midterm.