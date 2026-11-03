Calabria a Ecomondo 2026, Montuoro punta su economia circolare e tutela del mare

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La Regione Calabria partecipa a Ecomondo 2026, l'evento internazionale dedicato all'economia circolare e alla transizione ecologica, in corso alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre. L'assessore all'Ambiente, Antonio Montuoro, è intervenuto all'inaugurazione sottolineando l'importanza di questa presenza per rafforzare le politiche ambientali e creare nuove opportunità per il territorio.

Le dichiarazioni dell'assessore Montuoro

Nel suo intervento, Montuoro ha evidenziato come la partecipazione a Ecomondo rappresenti un momento cruciale per confrontarsi sulle sfide ambientali e valorizzare le esperienze maturate sul territorio. "La presenza della Calabria a Ecomondo testimonia la volontà della Regione di partecipare attivamente al confronto sulle politiche ambientali, valorizzare le esperienze maturate sul territorio e individuare soluzioni innovative capaci di migliorare i servizi e sostenere lo sviluppo regionale", ha dichiarato.

L'assessore ha poi aggiunto: "La Calabria custodisce un patrimonio naturale straordinario, che rappresenta una risorsa decisiva per il proprio futuro. Proteggere il mare, le acque e il territorio significa tutelare la salute dei cittadini, sostenere il turismo e accompagnare le attività produttive verso modelli più sostenibili".

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Priorità ambientali per la Calabria

Tra le priorità indicate da Montuoro figurano la gestione dei rifiuti, il recupero delle risorse e la tutela del sistema delle acque. In particolare, l'assessore ha sottolineato come l'economia circolare possa migliorare la qualità della raccolta differenziata e favorire il recupero dei materiali, creando valore e occupazione.

"L'economia circolare rappresenta un'opportunità per migliorare la qualità della raccolta differenziata, favorire il recupero dei materiali e sostenere filiere capaci di generare valore e occupazione. È un percorso che richiede il coinvolgimento degli enti locali, delle imprese e dei cittadini, insieme a un'azione regionale capace di accompagnare il cambiamento", ha affermato Montuoro.

Un altro tema centrale è la tutela del mare, che richiede un approccio integrato che colleghi le condizioni delle acque costiere alle pressioni presenti nei territori e nei bacini fluviali. "Dobbiamo rafforzare la prevenzione, la continuità dei monitoraggi e il coordinamento tra i soggetti competenti, utilizzando i dati per individuare le priorità e verificare i risultati", ha aggiunto l'assessore.

Collaborazione e prospettive future

Montuoro ha concluso il suo intervento ribadendo l'impegno a trasformare le conoscenze acquisite a Ecomondo in azioni concrete: "Da Ecomondo vogliamo ricavare conoscenze e opportunità da tradurre in azioni concrete. Il mio impegno è rafforzare la collaborazione tra istituzioni, ricerca e sistema produttivo, per proteggere le risorse della Calabria, migliorare i servizi e costruire prospettive di sviluppo durature per le nuove generazioni".

La partecipazione della Calabria è stata ulteriormente valorizzata dalla presenza del presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, a testimonianza dell'attenzione delle istituzioni regionali verso le sfide ambientali e le opportunità della transizione ecologica.