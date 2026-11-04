Mercato Esquilino sotto controllo: sequestrati 80 kg di pesce e tre denunce

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel cuore del quartiere Esquilino, a Roma, si è svolta un'operazione di controllo straordinaria finalizzata a tutelare la salute pubblica e la filiera alimentare. I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, affiancati dal personale veterinario della ASL Roma 1, hanno ispezionato il Mercato Rionale Esquilino in via Principe Amedeo. L'intervento ha riguardato quattordici pescherie e ha portato a tre denunce e al sequestro di 80 kg di prodotti ittici non idonei al consumo.

Controlli igienico-sanitari e denunce

Durante le verifiche, i militari hanno rilevato gravi carenze nella conservazione del pesce. Tre titolari di banchi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Roma per violazione della disciplina igienica nella produzione e vendita di sostanze alimentari. In particolare, sono accusati di aver posto in commercio prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. Le indagini sono ancora nella fase preliminare e gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Sanzioni amministrative e sospensione dell'attività

Oltre alle denunce, l'operazione ha comportato sanzioni amministrative per 5.000 euro e la distruzione immediata degli 80 kg di pesce sequestrato. In un caso specifico, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività di un banco a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Altri esercenti sono stati sanzionati per non aver ottemperato alle prescrizioni imposte in precedenti controlli.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un impegno per la sicurezza alimentare

L'operazione rientra nei servizi straordinari disposti per garantire standard di sicurezza elevati, con un focus particolare sulla tutela della salute pubblica e sulla lotta alle frodi alimentari. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per assicurare che i prodotti venduti nei mercati rionali rispettino le normative igienico-sanitarie.