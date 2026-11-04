Cerca

Sport Basilicata Matera

Zaynab Dosso sceglie l'Alabama: nuova sfida americana verso Los Angeles

Redazione
Condividi:
Zaynab Dosso sceglie l'Alabama: nuova sfida americana verso Los Angeles
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La campionessa italiana Zaynab Dosso ha deciso di cambiare rotta: la sua corsa verso le Olimpiadi di Los Angeles passerà dagli Stati Uniti. La primatista italiana dei 100 metri e campionessa del mondo indoor dei 60 ha scelto un nuovo percorso tecnico trasferendosi in Alabama, dove si allenerà con Ken Harnden, ex atleta dello Zimbabwe e due volte olimpico nei 400 ostacoli, oggi head coach del programma di atletica leggera dell'Università di Auburn.

Un cambio di rotta all'insegna della novità

"Alla base di tutto c'è la parola novità - racconta Dosso - so che questo percorso mi può portare a fare ancora di più. Coach Harnden è ambizioso e si immedesima tanto negli atleti. È molto attento all'aspetto biomeccanico e alla programmazione, organizza tutto, dall'inizio alla fine". Un approccio metodico e globale che ha convinto la sprinter azzurra a lasciare Roma e il suo storico tecnico Giorgio Frinolli, che l'ha allenata negli scorsi anni.

Un gruppo di alto livello per crescere ancora

In Alabama Dosso troverà un ambiente stimolante e competitivo, con atleti di primo piano: tra questi spicca Ja'Kobe Tharp, primatista mondiale dei 110 ostacoli. "È un bel gruppo, per me sarà motivante e allo stesso tempo stimolante far parte di un ambiente nuovo" sottolinea la velocista. La nuova avventura dell'azzurra prenderà il via il 16 novembre, con l'obiettivo di arrivare al meglio all'appuntamento a cinque cerchi californiano.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
zaynab dosso atletica leggera alabama università auburn harnden olimpiadi angeles metri indoor giorgio frinolli

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Sport

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 21. Oggi sono analizzate 4 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza