Zaynab Dosso sceglie l'Alabama: nuova sfida americana verso Los Angeles

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La campionessa italiana Zaynab Dosso ha deciso di cambiare rotta: la sua corsa verso le Olimpiadi di Los Angeles passerà dagli Stati Uniti. La primatista italiana dei 100 metri e campionessa del mondo indoor dei 60 ha scelto un nuovo percorso tecnico trasferendosi in Alabama, dove si allenerà con Ken Harnden, ex atleta dello Zimbabwe e due volte olimpico nei 400 ostacoli, oggi head coach del programma di atletica leggera dell'Università di Auburn.

Un cambio di rotta all'insegna della novità

"Alla base di tutto c'è la parola novità - racconta Dosso - so che questo percorso mi può portare a fare ancora di più. Coach Harnden è ambizioso e si immedesima tanto negli atleti. È molto attento all'aspetto biomeccanico e alla programmazione, organizza tutto, dall'inizio alla fine". Un approccio metodico e globale che ha convinto la sprinter azzurra a lasciare Roma e il suo storico tecnico Giorgio Frinolli, che l'ha allenata negli scorsi anni.

Un gruppo di alto livello per crescere ancora

In Alabama Dosso troverà un ambiente stimolante e competitivo, con atleti di primo piano: tra questi spicca Ja'Kobe Tharp, primatista mondiale dei 110 ostacoli. "È un bel gruppo, per me sarà motivante e allo stesso tempo stimolante far parte di un ambiente nuovo" sottolinea la velocista. La nuova avventura dell'azzurra prenderà il via il 16 novembre, con l'obiettivo di arrivare al meglio all'appuntamento a cinque cerchi californiano.

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