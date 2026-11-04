Catania, estorsioni con metodo mafioso e furti in chiesa: arrestato un 49enne

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A Catania un uomo di 49 anni è stato arrestato con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso e furto aggravato. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata richiesta dalla Procura e ottenuta dal giudice, al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dai carabinieri della stazione di Ognina.

Le minacce all'attività commerciale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo si sarebbe presentato più volte, nel marzo scorso, da un esercizio commerciale della città chiedendo denaro. Le richieste erano accompagnate da minacce e intimidazioni: in un'occasione avrebbe mostrato una bottiglia contenente benzina, facendo capire che avrebbe dato fuoco al negozio se non fosse stato accontentato. In un altro episodio avrebbe impugnato un coltello per rendere più credibili le proprie pretese.

L'indagine tra testimonianze e videosorveglianza

Gli approfondimenti dei carabinieri si sono basati sull'ascolto di testimoni e sull'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Sono due gli episodi di estorsione contestati al 49enne, entrambi avvenuti nel marzo di quest'anno ai danni della stessa attività commerciale. Le indagini hanno poi permesso di fare luce anche su due furti che l'uomo avrebbe commesso nell'aprile successivo all'interno di una chiesa catanese.

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Il quadro investigativo

L'arresto rappresenta il punto di arrivo di un'attività investigativa che ha incrociato prove documentali e dichiarazioni di persone informate sui fatti. L'uomo si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa degli ulteriori sviluppi del procedimento. Le accuse dovranno essere verificate nel corso del giudizio, nel rispetto della presunzione di innocenza.