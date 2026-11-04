Chivu esalta l'Inter dopo il Feyenoord: la migliore versione dei nerazzurri

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Feyenoord, il tecnico Cristian Chivu ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport. L'allenatore nerazzurro ha sottolineato come i suoi ragazzi siano riusciti a esprimere la migliore versione in una partita tutt'altro che semplice.

Un campo difficile e una prestazione di carattere

«Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portate in campo. Siamo riusciti a mostrare la nostra migliore versione, partita importante in un campo non facile», ha dichiarato Chivu, mettendo in evidenza la capacità della squadra di adattarsi a un contesto ostico come quello europeo. La vittoria contro il Feyenoord rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita dell'Inter, soprattutto per la consapevolezza acquisita dal gruppo.

Lavoro quotidiano e continuità

Il tecnico ha poi spiegato il metodo di lavoro che sta portando risultati: «Abbiamo sempre confronti, cerchiamo di correggere gli errori, alle volte ci riesce meglio e alle volte no». Secondo Chivu, è proprio la continuità a fare la differenza: «E' la continuità che porta ai risultati, che porta fiducia e autostima. E' una partita che ci dà tanto a livello di consapevolezza e percorso». Un messaggio chiaro sulla mentalità che vuole trasmettere alla squadra, fatta di analisi costante e reazione agli errori.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il calcio e le sue strade imprevedibili

Infine, Chivu ha riflettuto sulla natura imprevedibile del calcio: «Alle volte il calcio ti porta in vie strane, bisogna accettare e reagire». Una frase che riassume l'approccio del tecnico, capace di mantenere equilibrio anche nei momenti di difficoltà. La vittoria contro il Feyenoord, quindi, non è solo un risultato positivo, ma un tassello importante nel percorso di crescita dell'Inter in questa stagione.