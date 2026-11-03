Camarda allo Scuola Attiva per combattere l'abbandono sportivo giovanile

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Si è tenuto presso l'Istituto Comprensivo Paolo e Larissi Pini un incontro speciale che ha visto protagonista Francesco Camarda, attaccante del Milan, insieme agli studenti. L'evento rientra nel progetto Scuola Attiva, promosso da Sport e Salute con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all'attività motoria e ai suoi valori.

Un dialogo aperto con i ragazzi

La giornata è iniziata con un confronto diretto: Camarda ha posto domande agli studenti, che hanno risposto dando vita a un dialogo informale e coinvolgente. Un momento di scambio pensato per sottolineare l'importanza dello sport non solo come attività fisica, ma anche come scuola di vita.

Lezione di attività motoria

Dopo il confronto, i ragazzi hanno partecipato a una lezione pratica guidata dai tutor di Sport e Salute. Un'occasione per sperimentare il piacere del movimento, imparare a collaborare e mettersi alla prova insieme ai compagni.

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Il messaggio di Camarda

«Quando giochi a calcio, impari che non devi fare tutto da solo: hai dei compagni, qualcuno che ti aiuta e qualcuno che conta su di te. E non è importante essere il più bravo per sentirsi parte della squadra. La cosa bella dello sport è proprio questa: ti dà la possibilità di metterti alla prova, divertirti e migliorare, anche quando qualcosa non ti riesce. Se posso lasciare un messaggio ai ragazzi, è di non avere paura di provare e di non pensare che lo sport sia soltanto per chi vuole diventare un professionista. È un'esperienza che può dare tanto a tutti», ha dichiarato l'attaccante rossonero.

Contro il drop-out sportivo

L'iniziativa si inserisce nel percorso nazionale promosso da Sport e Salute e Adidas per contrastare il fenomeno del drop-out sportivo tra i più giovani. L'obiettivo è sensibilizzare ragazze e ragazzi sull'importanza di praticare attività fisica e contribuire a costruire le condizioni perché continuino a farlo nel tempo, superando le barriere che spesso portano all'abbandono precoce dello sport.