“FAI LUCE SULLA CIDP”: DALLA SALUTE DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE

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Salute e periferie urbane. Parte dal quartiere Corvetto di Milano “Fai luce sulla CIDP”, la campagna itinerante promossa da argenx Italy con il patrocinio dell’associazione CIDP Italia Aps, per sensibilizzare sulla Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante (CIDP) e sul suo impatto nella vita delle persone. Il primo appuntamento è in programma martedì 3 novembre, seguito da una seconda tappa il 25 novembre a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Due incontri aperti alla cittadinanza che riuniranno neurologi, rappresentanti dei pazienti ed esperti di urbanistica, per favorire il dialogo tra scienza, esperienza diretta e territorio.

La scelta delle periferie urbane nasce da un profondo parallelismo con il sistema nervoso periferico, la rete di nervi che collega il cervello e il midollo spinale al resto dell’organismo, rendendo possibili il movimento e la sensibilità. Meno conosciuti rispetto al cervello, i nervi periferici sono indispensabili per la nostra autonomia e il benessere complessivo. Allo stesso modo, le periferie rappresentano parti vitali, dinamiche ed essenziali della città, ricche di identità, risorse, relazioni e straordinarie potenzialità. L’iniziativa intende così valorizzare entrambi i contesti, sottolineando come l’organismo e la comunità urbana possano funzionare appieno solo se ogni loro componente viene riconosciuta e tutelata nel suo ruolo fondamentale.

La CIDP è una malattia neurologica autoimmune e demielinizzante, nella quale il sistema immunitario attacca erroneamente la mielina, la guaina che riveste le fibre nervose periferiche, compromettendo la corretta trasmissione degli impulsi. La malattia si manifesta concretamente con debolezza muscolare, alterazioni della sensibilità, spiccata difficoltà nel cammino e problemi di equilibrio. Gesti quotidiani fondamentali come salire le scale, afferrare un oggetto, guidare o muoversi autonomamente possono diventare complessi e gravosi, incidendo in modo diretto sul lavoro, sulla vita familiare e sulle relazioni sociali. Una corretta informazione su queste manifestazioni concrete è decisiva: riconoscere tempestivamente i sintomi permette di favorire un corretto e tempestivo inquadramento specialistico, indispensabile per preservare la funzione nervosa, bloccare la progressione del danno e prevenire lo sviluppo di una disabilità irreversibile.

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Il 3 novembre la prima tappa al Corvetto

L’appuntamento milanese si terrà martedì 3 novembre 2026, alle ore 18:00, presso il Teatro della Quattordicesima, in Via Oglio 18, nel quartiere Corvetto, con ingresso libero e gratuito.

La serata sarà incentrata su un talk divulgativo e interattivo che sarà aperto da un intervento di Guido Bertolaso, Assessore al Welfare della Regione Lombardia, e moderato da Nicoletta Carbone, giornalista di Radio 24, con la partecipazione di Silvia Rossi, Medical Director di argenx Italy; Yuri Falzone, neurologo presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano; Roberto Carretto, Vicepresidente di CIDP Italia APS e Azzurra Muzzonigro, Architetta esperta di tematiche urbanistiche. L’incontro metterà a confronto il punto di vista medico, l’esperienza delle persone con CIDP e il contributo dell’urbanistica, esplorando il significato dell’autonomia e il valore della partecipazione nella vita quotidiana.

Nel corso della serata verrà inoltre proiettato un breve video che offre uno spunto visivo alla discussione: attraverso la metafora di alcuni elementi urbani momentaneamente danneggiati o disattivati, come panchine, semafori o segnali stradali, la clip rappresenta simbolicamente la perdita di funzionalità dei nervi periferici. La successiva luce verde che ne accompagna il ripristino simboleggia l’azione della conoscenza e della consapevolezza, introducendo il messaggio “Dai valore alle periferie. Fai luce sulla CIDP”.

La serata si concluderà con un flash mob durante il quale il pubblico accenderà simultaneamente luci verdi, un gesto collettivo per dare visibilità alla CIDP e coinvolgere i cittadini nella campagna.

Il 25 novembre la seconda tappa a Roma

La campagna proseguirà il 25 novembre a Roma, presso l’Oratorio della Parrocchia Santa Rita a Torre Angela, nel quartiere di Tor Bella Monaca.

INVITO

“FAI LUCE SULLA CIDP”: DALLA SALUTE DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE

I media e i giornalisti sono invitati al primo appuntamento dell’iniziativa itinerante promossa da argenx Italy con il patrocinio dell’Associazione CIDP Italia Aps

Martedì 3 novembre 2026 – Ore 18:00

Milano – Teatro della Quattordicesima (Via Oglio 18, Quartiere Corvetto)

Un appuntamento divulgativo che unisce salute e territorio per far luce sulla CIDP, patologia poco conosciuta che colpisce il sistema nervoso periferico. Attraverso la metafora della periferia urbana — spesso lontana dai riflettori come i nervi periferici dal cervello — il progetto promuove l’informazione nei quartieri per favorire la diagnosi precoce.

INTERVENGONO:

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia

Silvia Rossi, Medical Director argenx Italy

Yuri Falzone, Neurologo presso Unità Operativa di Neurologia del IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

Roberto Carretto, Vice Presidente CIDP Italia Aps

Azzurra Muzzonigro, Architetta esperta di tematiche urbanistiche

Modera Nicoletta Carbone, giornalista Radio 24

PROGRAMMA SINTETICO:

Ore 18:00 – Proiezione del video “Dai valore alle periferie. Fai luce sulla CIDP”

A seguire – Talk show informativo e interattivo con la cittadinanza

A conclusione: Flash mob scenografico con accensione luci verdi tra il pubblico

Ufficio stampa e registrazione evento

Comunicazione 2000 Srl

Massimiliano Niccoli +39 3492762619