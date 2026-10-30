Truffe delle case vacanza: denunciato a Frosinone un uomo per raggiri online
Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per essere presumibilmente coinvolto nella cosiddetta truffa delle case vacanza fantasma. L'indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sora, è partita dalla denuncia di una donna che, navigando in rete, si era imbattuta in un annuncio online apparentemente vantaggioso per l'affitto di una casa vacanza.
Dopo i primi contatti via WhatsApp, la vittima versava un acconto di 400 euro per bloccare la struttura. Da quel momento, il presunto host è diventato irreperibile. Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi e identificato l'uomo, già noto per simili comportamenti, che ora dovrà rispondere di truffa.
Consigli della Polizia per evitare raggiri
La Polizia di Stato invita a prestare la massima attenzione e a diffidare di offerte troppo competitive, che potrebbero nascondere truffe online. In particolare, si raccomanda di non spostare mai la conversazione al di fuori dei canali ufficiali del sito di annunci e di verificare sempre l'affidabilità della controparte.
È importante ricordare che l'indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.
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