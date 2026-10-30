Torino, maxi sequestro di cocaina: due arresti in tangenziale

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Un ingente quantitativo di cocaina è stato sequestrato dalla Polizia di Stato a Torino, dove due cittadini albanesi di 42 e 27 anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. L'operazione, condotta dagli agenti della Squadra Volante, ha permesso di sottrarre al mercato oltre 5 chili di sostanza stupefacente e più di 10.000 euro in contanti.

L'inseguimento e il controllo

Venerdì pomeriggio, gli agenti erano di pattuglia in via De Sanctis, in direzione di Piazza Massaua, quando hanno notato un'auto procedere a velocità sostenuta e attraversare l'incrocio con il semaforo rosso. Insospettiti, i poliziotti hanno intimato l'alt e hanno sottoposto a controllo i due occupanti, che si sono mostrati da subito insofferenti. Durante il controllo dei documenti, uno dei due ha estratto il passaporto da una borsa, lasciando intravedere una voluminosa somma di denaro in banconote. Alla richiesta di spiegazioni, i due non hanno saputo giustificare né il possesso del contante né la loro presenza in città, provenendo da un'altra regione.

Il nascondiglio sofisticato

Gli agenti hanno quindi approfondito l'ispezione del veicolo, avvalendosi anche dell'unità cinofila. L'attenzione è stata attirata da un vano centrale, sotto il cassetto portaoggetti, dotato di una serratura collegata elettricamente alla presa accendisigari e al freno di stazionamento. Smontato il pannello, i poliziotti hanno scoperto un comparto longitudinale che dal vano motore arrivava al serbatoio, al cui interno erano nascosti cinque panetti di cocaina per un peso complessivo di 5 chili e 400 grammi. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato ingenti guadagni illeciti.

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Il sequestro del denaro

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno sequestrato oltre 10.000 euro in contanti: 9.600 euro nella disponibilità dell'uomo di 42 anni e 700 euro in quella del più giovane. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati tratti in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

Un colpo al traffico di droga

L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto allo spaccio di stupefacenti messo in campo dalla Questura di Torino. Il sequestro di oltre 5 chili di cocaina rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali che riforniscono il mercato torinese e non solo. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga e l'eventuale rete di complicità.