Lamezia, Natrella: "Cantieri in corso e nuovi servizi, l'ospedale diventi anche Polo oncologico regionale"

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Lamezia Terme - Secondo quanto affermato dal dott. Pasquale Maria Natrella, componete direttivo Forza Italia Lamezia Terme e Responsabile Dipartimento Rapporti Istituzionali: "Il presidio ospedaliero di Lamezia Terme sta attraversando una fase di rilancio strutturale, e sono già molte le azioni messe in atto per il miglioramento di questa fondamentale struttura. Il "Giovanni Paolo II" continua a essere al centro di importanti investimenti che confermano il ruolo strategico dell’ospedale lametino all'interno della rete sanitaria regionale. Come componente del direttivo di Forza Italia Lamezia Terme, guardo con speranza al potenziamento di questo presidio. Tali interventi sono il frutto di una programmazione, volta a dotare la struttura di servizi moderni, efficienti e all'avanguardia.

I cantieri attualmente in fase di esecuzione testimoniano una concreta attenzione verso l'ospedale lametino. Tra questi spiccano i lavori per la nuova palazzina destinata alle malattie infettive: un'opera fondamentale che andrà a consolidare la sicurezza sanitaria e la capacità di risposta del territorio di fronte ad eventuali criticità epidemiologiche, garantendo percorsi protetti e standard di cura elevati.

Altro tassello di primaria importanza per l'efficienza della rete dell'emergenza-urgenza è rappresentato dalla nuova struttura e dall'hangar dedicati alla base regionale dell'elisoccorso, un servizio strategico ritornato a pieno titolo e in modo stabile all'interno del presidio ospedaliero di Lamezia. Il ripristino di questa collocazione consente un'integrazione immediata e stretta tra il trasporto aereo d'emergenza e le attività dei reparti, riducendo drasticamente i tempi di intervento grazie alla possibilità per l’elicottero di alzarsi immediatamente in volo, senza essere vincolato ai tempi del traffico aereo di linea.

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Un ulteriore e importantissimo passo in avanti riguarda l’imminente avvio dei lavori, appena aggiudicati, per la realizzazione della nuova e moderna UFA (Unità Farmaci Antineoplastici) del reparto di Oncologia. Si tratta di interventi che andranno ad ammodernare la struttura già presente, adeguandola ai più elevati standard di qualità ed efficienza.

Grazie a questi lavori, la preparazione dei farmaci chemioterapici potrà finalmente avvenire nuovamente all'interno del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme. Si tratta di una conquista di civiltà e di efficienza clinica: la produzione interna del farmaco azzera i disagi legati alla delocalizzazione, garantisce la massima stabilità ed efficacia del preparato terapeutico e assicura soprattutto un'assistenza più umana, tempestiva e dignitosa per i pazienti oncologici e le loro famiglie, rispondendo appieno alle loro necessità di cura.

Questi investimenti infrastrutturali non fanno che rafforzare le potenzialità del "Giovanni Paolo II", candidandolo a diventare uno Spoke regionale di eccellenza per le malattie oncologiche. Il nostro ospedale possiede tutti i requisiti logistici e strutturali per compiere il salto di qualità definitivo: essere elevato al più presto a Polo Oncologico Regionale. Di fronte ai dati allarmanti sulla mobilità passiva, che impoverisce la nostra regione e costringe i malati a costosi viaggi fuori Calabria, Lamezia Terme si propone come la sede naturale per ridurre questo fenomeno.

L'istituzione di un ospedale oncologico regionale a Lamezia permetterebbe di aumentare in modo significativo i posti letto dedicati a questa patologia, alleggerendo al contempo la pressione sugli attuali tre Hub regionali (Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria) e integrandosi perfettamente con essi in una rete di alta specializzazione coesa ed efficiente.

La salute dei cittadini richiede ancora più attenzione: investire sul "Giovanni Paolo II", anche reclutando nuovo personale sanitario, significa investire sulla centralità della Calabria e sul diritto fondamentale di ogni cittadino calabrese a curarsi nella propria terra, con dignità, sicurezza ed eccellenza".