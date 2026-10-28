Manovra 2027: ecco tutte le novità approvate dal Consiglio dei ministri

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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla legge di bilancio 2027, un pacchetto da 26 miliardi di euro che ora dovrà superare l'esame del Parlamento. La manovra introduce diverse novità fiscali e sociali, pensate per sostenere famiglie, lavoratori autonomi e imprese. Ecco i punti principali.

Taglio Irpef: soglia al 33% sale a 55.000 euro

Una delle misure di punta è il taglio dell'Irpef: la soglia di reddito per l'aliquota del 33% passerà dagli attuali 50.000 euro a 55.000 euro. Un intervento che alleggerirà il carico fiscale per i contribuenti con redditi medio-alti.

Fondo pensione per i neonati: 100 euro l'anno fino ai 18 anni

A partire dal 2027, lo Stato verserà 100 euro l'anno per ogni nuovo nato, fino al compimento del 18° anno di età, in un fondo pensione dedicato. Una misura per incentivare il risparmio previdenziale fin da giovani e contrastare il calo demografico.

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Regime forfettario: soglia a 100.000 euro

Per i lavoratori autonomi, la soglia di accesso al regime forfettario sale da 85.000 a 100.000 euro. Un ampliamento che permetterà a più professionisti di usufruire della flat tax.

Bollo auto e moto: taglio strutturale

Diventa strutturale e definitivo il taglio del bollo per le auto fino a 80 kW e per le moto. Una misura attesa da tempo dagli automobilisti.

Confermate le misure in scadenza: 9 miliardi per imprese e famiglie

Il Consiglio dei ministri ha inoltre confermato le misure in scadenza a fine 2026, per un totale di circa 9 miliardi di euro. Tra queste: il credito d'imposta per la ZES unica, la tassazione all'1% sui premi di produttività, il bonus mamme lavoratrici, le agevolazioni per pesca e agricoltura, l'azzeramento dell'Irpef per gli agricoltori e gli incentivi sul gasolio agricolo.

Giovani e fisco: aliquota agevolata e cedolare ridotta

Per i lavoratori under-30, nel 2027 2.500 euro del reddito annuale saranno tassati all'1%. Inoltre, la cedolare secca sugli affitti a canone concordato scenderà dal 10% al 5%, con un'ulteriore riduzione all'1% per gli inquilini under-35.

Sanità: più fondi e card per gli over-75

Arrivano 3,4 miliardi in più per il Servizio sanitario nazionale, destinati anche all'aumento degli stipendi dei medici di pronto soccorso. Sono previste inoltre card da 300 euro per le spese sanitarie degli over-75 con pensioni fino a 28.000 euro annui.

Congedo parentale: più mesi all'80%

I mesi di congedo parentale retribuiti all'80% salgono a quattro, diventano cinque per il secondo figlio e sei dal terzo. Per i lavoratori autonomi è previsto un voucher da 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi.

La manovra ora passa al vaglio del Parlamento, dove potrà essere modificata prima dell'approvazione definitiva.