Cerca

Politica Emilia Romagna Rimini

PD Morciano: “Cinque mesi di giunta Agostini: tanti problemi, zero soluzioni”

Redazione
Condividi:
PD Morciano: “Cinque mesi di giunta Agostini: tanti problemi, zero soluzioni”
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Il PD di Morciano prova a tracciare un quadro dei primi cinque mesi di Amministrazione Agostini, ponendo l’accento proprio sulle “questioni urgenti”, ancora senza risposte e soluzioni: “Sono ormai trascorsi cinque mesi dalle elezioni e Morciano si trova di fronte ad una serie di criticità che attendono indicazioni, risposte e soluzioni da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Agostini e dalla sua giunta. Appare subito evidente che vi è un problema istituzionale: in cinque mesi tre Consigli comunali di scarsa valenza deliberativa, con zero risposte alle interrogazioni, interpellanze e richieste di chiarimenti fatte dal gruppo di minoranza Morciano di Tutti. Inoltre, chiediamo: a quando l’istituzione delle Commissioni Consiliari e delle Consulte di cittadini come promesso in campagna elettorale?”.

Sicurezza e servizi per i cittadini: “Caratterizzata da un crescente disagio giovanile che si manifesta nei vari episodi di atti vandalici nei confronti della cosa pubblica e privata, più volte segnalata da tanti cittadini, aggravata dall’assenza di luoghi di aggregazione sociale che non siano solo piazze, giardini e contenitori impropri, come i parcheggi sotterranei. In questo contesto il ruolo del Comune deve avere una funzione di coordinatore dell’ordine pubblico e sociale”.

Centro Giovani: “Una situazione precaria che è stata creata dall’Amministrazione con il nuovo bando di assegnazione spazi (andato deserto a causa di richieste difficilmente sostenibili), e i mancati contributi pubblici che ne stanno decretando lo smantellamento a discapito delle associazioni del terzo settore. A questo proposito sorge spontanea una considerazione: i soldi per il ‘divertimentificio’ estivo (Pro loco ed altri), il Sindaco li ha trovati, per il Centro Giovani NO, come mai?”.

Degrado urbano: “Una problematica che necessita di seri e urgenti provvedimenti, come l’illuminazione e restyling generale del Parco del Conca, la cura degli altri parchi, manutenzione delle strade in alcuni casi con dissesto evidente, sistemazione e soluzione dei parcheggi, soprattutto per il distretto scolastico giunto ormai ad una condizione non più sostenibile. A proposito, caro Sindaco, a quando il completamento del nuovo parcheggio in Via Spallicci?. E il parcheggio sotterraneo che si dice sarà privatizzato per evitarne il degrado e l’uso improprio? Senza dimenticare la Casina dell’acqua in Via Forlani, da parecchi mesi fuori uso. È stata rinnovata la convenzione con Hera?”.

Opere pubbliche: “In primo piano il mancato completamento del Centro culturale polivalente: quando finiranno i lavori? A che punto è l’assetto organizzativo? Chi gestirà la struttura e il suo funzionamento? Quali garanzie per un necessario coinvolgimento della cittadinanza. A che punto è la programmazione della stagione teatrale 2026-2027? Siamo già in ritardo rispetto agli altri anni”.

PUG (Piano Urbanistico Generale): “La proposta a suo tempo presentata durante l’amministrazione Ciotti è stata accantonata, unitamente al suo estensore Architetto Pregher, e per i nuovi progettisti e le nuove proposte non si sa ancora nulla: nessuna consultazione con la cittadinanza, organizzazioni economiche e sociali, associazioni di professionisti del settore, insomma nulla di nulla. Forse si sta lavorando nelle segrete stanze (giunta e maggioranza)?”.

“Tra breve sarà tempo di bilancio consuntivo 2026 e previsionale 2027 con relativo programma di gestione opere pubbliche ed assetto e funzionamento dell’apparato comunale. Ci aspettiamo anche in questo caso un coinvolgimento degli organi istituzionali e soprattutto della cittadinanza – conclude il Pd di Morciano -. Non si chiede certo di risolvere tutto in fretta ma almeno avere risposte ed una adeguata programmazione per affrontare questi problemi. I cittadini morcianesi, dopo tante promesse fatte in campagna elettorale dalla lista Morciano Viva e dal Sindaco Agostini, se lo meritano”.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
morciano-amministrazione-agostini pd-morciano criticita-comunali centro-giovani-morciano degrado-urbano-morciano

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Politica

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 7 volte su 15. Oggi sono analizzate 8 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza