PD Morciano: “Cinque mesi di giunta Agostini: tanti problemi, zero soluzioni”

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Il PD di Morciano prova a tracciare un quadro dei primi cinque mesi di Amministrazione Agostini, ponendo l’accento proprio sulle “questioni urgenti”, ancora senza risposte e soluzioni: “Sono ormai trascorsi cinque mesi dalle elezioni e Morciano si trova di fronte ad una serie di criticità che attendono indicazioni, risposte e soluzioni da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Agostini e dalla sua giunta. Appare subito evidente che vi è un problema istituzionale: in cinque mesi tre Consigli comunali di scarsa valenza deliberativa, con zero risposte alle interrogazioni, interpellanze e richieste di chiarimenti fatte dal gruppo di minoranza Morciano di Tutti. Inoltre, chiediamo: a quando l’istituzione delle Commissioni Consiliari e delle Consulte di cittadini come promesso in campagna elettorale?”.

Sicurezza e servizi per i cittadini: “Caratterizzata da un crescente disagio giovanile che si manifesta nei vari episodi di atti vandalici nei confronti della cosa pubblica e privata, più volte segnalata da tanti cittadini, aggravata dall’assenza di luoghi di aggregazione sociale che non siano solo piazze, giardini e contenitori impropri, come i parcheggi sotterranei. In questo contesto il ruolo del Comune deve avere una funzione di coordinatore dell’ordine pubblico e sociale”.

Centro Giovani: “Una situazione precaria che è stata creata dall’Amministrazione con il nuovo bando di assegnazione spazi (andato deserto a causa di richieste difficilmente sostenibili), e i mancati contributi pubblici che ne stanno decretando lo smantellamento a discapito delle associazioni del terzo settore. A questo proposito sorge spontanea una considerazione: i soldi per il ‘divertimentificio’ estivo (Pro loco ed altri), il Sindaco li ha trovati, per il Centro Giovani NO, come mai?”.

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Degrado urbano: “Una problematica che necessita di seri e urgenti provvedimenti, come l’illuminazione e restyling generale del Parco del Conca, la cura degli altri parchi, manutenzione delle strade in alcuni casi con dissesto evidente, sistemazione e soluzione dei parcheggi, soprattutto per il distretto scolastico giunto ormai ad una condizione non più sostenibile. A proposito, caro Sindaco, a quando il completamento del nuovo parcheggio in Via Spallicci?. E il parcheggio sotterraneo che si dice sarà privatizzato per evitarne il degrado e l’uso improprio? Senza dimenticare la Casina dell’acqua in Via Forlani, da parecchi mesi fuori uso. È stata rinnovata la convenzione con Hera?”.

Opere pubbliche: “In primo piano il mancato completamento del Centro culturale polivalente: quando finiranno i lavori? A che punto è l’assetto organizzativo? Chi gestirà la struttura e il suo funzionamento? Quali garanzie per un necessario coinvolgimento della cittadinanza. A che punto è la programmazione della stagione teatrale 2026-2027? Siamo già in ritardo rispetto agli altri anni”.

PUG (Piano Urbanistico Generale): “La proposta a suo tempo presentata durante l’amministrazione Ciotti è stata accantonata, unitamente al suo estensore Architetto Pregher, e per i nuovi progettisti e le nuove proposte non si sa ancora nulla: nessuna consultazione con la cittadinanza, organizzazioni economiche e sociali, associazioni di professionisti del settore, insomma nulla di nulla. Forse si sta lavorando nelle segrete stanze (giunta e maggioranza)?”.

“Tra breve sarà tempo di bilancio consuntivo 2026 e previsionale 2027 con relativo programma di gestione opere pubbliche ed assetto e funzionamento dell’apparato comunale. Ci aspettiamo anche in questo caso un coinvolgimento degli organi istituzionali e soprattutto della cittadinanza – conclude il Pd di Morciano -. Non si chiede certo di risolvere tutto in fretta ma almeno avere risposte ed una adeguata programmazione per affrontare questi problemi. I cittadini morcianesi, dopo tante promesse fatte in campagna elettorale dalla lista Morciano Viva e dal Sindaco Agostini, se lo meritano”.