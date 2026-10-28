Ciampino: arrestato con droga e pistola scenica, i dettagli dell'operazione

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Nel cuore della notte a Ciampino, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno tratto in arresto un uomo di 59 anni, originario della cittadina laziale, con l'accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'operazione è scattata in seguito ad alcune segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato l'individuo aggirarsi per le vie del centro con quella che sembrava essere una pistola.

Dopo aver ricevuto le informazioni, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno avviato mirati servizi di osservazione e pedinamento, che hanno permesso di individuare rapidamente l'uomo. Presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 50 grammi di cocaina suddivisi in sette involucri, 50 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e la pesatura, e la somma di 2.710 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita. È stata inoltre trovata una riproduzione di pistola Glock priva di tappo rosso, identica a quella che l'uomo era stato visto impugnare poco prima.

Le indagini e l'arresto

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto in flagranza, traducendo l'uomo presso il carcere di Velletri in attesa della convalida del provvedimento restrittivo. L'indagato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, dovrà ora rispondere delle accuse davanti all'autorità giudiziaria. Come precisato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, nel rispetto dello stato del procedimento, l'indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

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Un fenomeno in crescita

L'episodio riporta l'attenzione sul fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella zona dei Castelli Romani, dove sempre più spesso i cittadini collaborano con le forze dell'ordine segnalando attività sospette. La tempestività delle segnalazioni si è rivelata ancora una volta decisiva per l'esito dell'operazione, dimostrando l'importanza della sinergia tra comunità e istituzioni nella lotta al crimine.