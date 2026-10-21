Nuova alleanza tra Polizia di Stato e otorinolaringoiatri per la salute del personale

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Questa mattina, presso la Direzione centrale di sanità della Polizia di Stato, è stato siglato un importante protocollo d'intesa tra la stessa Direzione centrale di sanità e la Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SioeChCf). A sottoscrivere il documento sono stati Clementina Moschella, direttore centrale di sanità, e Michele Barbara, presidente della società scientifica.

L'accordo nasce con l'obiettivo di avviare una collaborazione strutturata per la prevenzione e la cura delle patologie otorinolaringoiatriche e di chirurgia cervico-facciale, mettendo a sistema le competenze istituzionali della Polizia di Stato e quelle scientifiche della SioeChCf. Il fine ultimo è tutelare la salute e il benessere del personale in servizio.

Iniziative concrete per la prevenzione

Il protocollo prevede una serie di attività mirate. Innanzitutto, saranno realizzate iniziative specifiche per la prevenzione e la cura delle patologie di competenza. Inoltre, è prevista l'organizzazione di convegni e corsi di aggiornamento destinati ai funzionari medici e al personale tecnico-sanitario della Polizia di Stato, compresi coloro che non sono specialisti nella branca otorinolaringoiatrica. Particolare attenzione sarà riservata al rafforzamento della formazione specialistica e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione e dell'adozione di corretti stili di vita.

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Un dialogo che rafforza la salute

L'intesa consolida il dialogo e la sinergia tra istituzioni e comunità scientifica, mettendo a sistema competenze mediche e specialistiche per sviluppare iniziative concrete a sostegno della salute del personale della Polizia di Stato. La collaborazione guarda anche alla promozione di corretti stili di vita, attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione volte a diffondere comportamenti consapevoli e a rafforzare l'attenzione verso la salute, il benessere e la prevenzione.

L'accordo conferma il valore della collaborazione tra istituzioni e società scientifiche nel perseguire un obiettivo comune: fare della prevenzione, della formazione continua e della promozione della salute strumenti sempre più efficaci e accessibili. Un impegno che pone al centro la persona e riconosce nella tutela del benessere del personale un investimento fondamentale per la comunità e per l'intero sistema di sicurezza.