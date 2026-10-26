Inaugurata nicchia permanente a Decollatura, con la reliquia ex capillis di san Carlo Acutis

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Nella domenica in cui la Liturgia della Parola celebrava l’Amore con la “A” maiuscola come unico, vero comandamento lasciato da Cristo all’umanità, Decollatura, in provincia di Catanzaro, ha celebrato l’istituzione di una nicchia permanente dedicata a San Carlo Acutis.

L’«Influencer di Dio», com’è stato ribattezzato il giovane venuto a mancare a soli 16 anni, nel 2006, per una leucemia fulminante e canonizzato nel giro di pochissimo tempo per il suo grande amore per l’Eucaristia, definita dallo stesso Acutis una vera “Autostrada per il Cielo”.

Don Biagio Palmeri, in una celebrazione molto partecipata dalla popolazione del piccolo centro del Reventino, ha definito questo, “Un momento importante e significativo per Decollatura tutta, che potrà venerare la reliquia ex capillis di questo che è considerato il santo del momento. San Carlo Acutis – ha aggiunto Palmeri – è un santo considerato molto vicino ai giovani ed è proprio questo il motivo principale che ci ha spinto a dedicargli un suo spazio nella preghiera e nel ricordo quotidiano, affinché possa far sì che tanti giovani possano avvicinarsi alla vita parrocchiale e al servizio”.

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Nella pastorale unitaria, la chiesa di Casenove, dedicata alla Beata Vergine Assunta in Cielo, è stata scelta come sede della reliquia, in quanto, alcuni anni orsono, era stata portata in questa sede, da uno dei parroci precedentemente assegnati a Decollatura, il quale aveva dedicato importanti momenti di preghiera e coinvolgimento, soprattutto dei giovani, nei confronti di San Carlo Acutis.

La cerimonia, svoltasi in semplicità e sobrietà, ha traslato i frammenti di Acutis, con una breve processione, nella nicchia ad essi dedicata e dove d’ora in avanti resteranno ad libitum, per le attuali e le future generazioni, con la speranza che i giovani possano attingere all’esempio cristiano di grande spessore portato dal giovanissimo dal grande carisma.