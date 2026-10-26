Boniek sorprende tutti sul Pallone d'Oro: la sua scelta va contro i favoriti

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Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio1, l'ex stella della Juventus e attuale vicepresidente dell'Uefa Zbigniew Boniek ha espresso la sua preferenza per il Pallone d'Oro, che verrà assegnato questa sera. Contrariamente ai pronostici, che vedono favoriti altri giocatori, Boniek ha dichiarato senza esitazione: «Io darei il Pallone d'oro a Lionel Messi, anche se i favoriti per riceverlo stasera sono altri».

Le motivazioni di Boniek

L'ex numero 10 della nazionale polacca ha poi analizzato le candidature di alcuni dei principali pretendenti. Su Lamine Yamal, fresco campione del mondo con la Spagna, ha detto: «È fortissimo, straordinario, ma anche molto giovane e può avere ancora un po' di pazienza, dato che nella Spagna campione del mondo ci sono tanti altri giocatori di prima classe». Quanto a Kylian Mbappé e Harry Kane, Boniek ha spiegato che «per avere il trofeo bisogna aver vinto qualcosa di straordinario e questi mi sembra che non sia avvenuto, anche se il francese mi piace molto». Da qui la sua conclusione: «Quindi io lo darei per l'ennesima volta a Messi, il premio».

Un premio che continua a far discutere

Le parole di Boniek aggiungono un ulteriore elemento di dibattito su un riconoscimento che, come ogni anno, divide tifosi e addetti ai lavori. La scelta di Messi, vincitore per la ottava volta nel 2023, continua a essere argomento di confronto, soprattutto alla luce delle nuove generazioni che si stanno affacciando ai vertici del calcio mondiale. La cerimonia di questa sera sarà quindi l'occasione per scoprire se le previsioni di Boniek si avvereranno o se il Pallone d'Oro prenderà un'altra strada.

Zbigniew Boniek

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