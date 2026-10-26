Cassino, maxi controllo interforze per la sicurezza urbana

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Nella serata di venerdì, la città di Cassino è stata teatro di un imponente controllo straordinario del territorio da parte delle forze dell'ordine. L'operazione, coordinata dalla Questura di Frosinone, ha visto la partecipazione congiunta della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, con particolare attenzione alle aree della movida e ai quartieri considerati a maggior rischio.

Un dispositivo interforze per la sicurezza dei cittadini

Il servizio ha interessato le piazze e le strade più frequentate della città, luoghi di aggregazione sociale dove il divertimento notturno può talvolta sfociare in episodi di microcriminalità e spaccio. Le pattuglie, supportate dall'Unità Cinofila della Squadra di Nettuno, hanno setacciato le zone sensibili, mentre il personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale ha presidiato le principali arterie del traffico urbano, creando un filtro efficace per intercettare condotte illecite.

Bilancio dell'operazione

L'impegno degli operatori ha permesso di identificare 58 persone e di verificare 46 veicoli, un risultato che testimonia la capillarità del controllo e l'attenzione delle istituzioni verso la sicurezza dei cittadini. L'azione preventiva mira non solo a reprimere i reati, ma anche a scoraggiarli sul nascere, garantendo una convivenza civile e ordinata. L'operazione rientra in un più ampio piano di sicurezza urbana che vede la collaborazione sinergica tra le diverse forze di polizia per rispondere alle esigenze del territorio.

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