Osteoporosi: la stratificazione del rischio guida la strategia terapeutica

Il 20 ottobre è la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, una malattia che colpisce circa 5 milioni di persone solo in Italia. L’80 per cento sono donne in postmenopausa1

Theramex rinnova il suo impegno nella salute ossea e richiama l'attenzione sull'importanza di interventi tempestivi, scegliendo il trattamento più appropriato in funzione del rischio di frattura e degli obiettivi terapeutici di ciascun paziente

Milano, 20 ottobre 2026 – Aumentare la consapevolezza che l’osteoporosi è una malattia e non una conseguenza naturale e inevitabile dell’invecchiamento, promuovendo l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e di un percorso terapeutico personalizzato in base alla severità della malattia: con questi obiettivi, il 20 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi. Un impegno pienamente condiviso da Theramex, azienda farmaceutica dedicata alla salute delle donne, che oltre ad accompagnarle nelle diverse fasi della vita, promuove una corretta informazione attraverso la community “SistHERs” su Facebook e Instagram.

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L’osteoporosi è una malattia cronica e sistemica che causa la progressiva riduzione della densità e della qualità dell’osso, esponendo chi ne soffre a un elevato rischio di fratture da fragilità - in particolare a polso, femore e colonna vertebrale - portando a disabilità motoria e riducendo l’aspettativa di vita. Solo in Italia riguarda circa 5 milioni di persone - di cui l’80 per cento sono donne in postmenopausa -, l’incidenza aumenta con l’età e le donne in postmenopausa sono la categoria più esposta a causa del calo estrogenico, tanto che arriva ad interessare quasi la metà delle donne sopra i 74 anni.1 L’intervento tempestivo di specialisti è fondamentale per diagnosticare la malattia e definire un percorso farmacologico adatto per prevenire le complicanze, come le fratture da fragilità, garantendo così una migliore qualità della vita e il mantenimento dell’autonomia personale.2

«Nella gestione dell’osteoporosi, il rapporto di fiducia che si instaura con le persone è fondamentale. Come clinici, dobbiamo rappresentare un punto di riferimento propositivo e rassicurante, aiutando la paziente a comprendere che l’osteoporosi è una malattia e che come tale deve essere trattata. Il nostro obiettivo è garantire a coloro che ci convivono una vita di qualità e il pieno ritorno alle loro attività quotidiane: per riuscirci, oltre agli interventi sullo stile di vita, è indispensabile definire un percorso farmacologico mirato e quanto più possibile personalizzato», spiega il Dott. Andrea Giusti, Internista, Direttore della SC Medicina Interna, Plesso Ospedalieri Villa Scassi IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova. «In questa prospettiva, è fondamentale la stratificazione del rischio: la sequenza corretta dei trattamenti, in base alla severità della malattia, permette di adeguare l’intervento terapeutico al profilo di rischio del singolo, seguendo una logica “treat-to-target”, orientata al raggiungimento di specifici valori di densità minerale ossea o alla riduzione del rischio di nuove fratture entro un certo periodo».

«In Theramex la nostra missione è affiancare le pazienti con soluzioni terapeutiche concrete e un portfolio completo e diversificato, che sia in grado di accompagnarle in ogni fase della vita e di rispondere alle diverse esigenze cliniche. A questo si affianca la community “SistHERs”, che offre sui social un supporto diretto a tutte le donne che cercano chiarimenti e vicinanza nel prendere scelte importanti per la propria salute», commenta Fabrizio Savoldi, General Manager di Theramex Italia.

Nelle fasi di prevenzione o rischio moderato, gli antiriassorbitivi consentono di contenere la perdita di massa minerale, inibendo il riassorbimento osseo. Per casi a rischio più alto, invece, è cruciale un intervento osteoanabolico tempestivo: gli agenti anabolici agiscono direttamente sul rimodellamento, stimolando la formazione di nuova matrice ossea negli spazi lasciati dal riassorbimento.3 Questo approccio permette di ripristinare l'architettura scheletrica e apportare miglioramenti significativi sulla sintomatologia dolorosa, con un impatto positivo sulla qualità della vita.4 Sebbene siano principalmente indicati per le donne in fase post-menopausale, alcuni di questi trattamenti mostrano pari efficacia anche nella popolazione maschile ad aumentato rischio di frattura, spesso sottodiagnosticata e non adeguatamente trattata.5

«Le nostre opzioni terapeutiche coprono l’intera gamma delle classi indicate nel trattamento dell’osteoporosi, dal profilo moderato a quello più severo, e permettono allo specialista di intervenire in modo rapido ed efficace e alla paziente di ricevere il trattamento più appropriato al momento giusto e migliorare così la proprio qualità di vita», conclude Savoldi.

Theramex

Theramex è un’azienda farmaceutica leader a livello internazionale nel campo della salute delle donne. L’impegno di Theramex è quello di ascoltare, comprendere e soddisfare i bisogni delle pazienti in ogni fase della loro vita, offrendo soluzioni innovative in cinque aree: contraccezione, fertilità, fibroma uterino ed endometriosi, menopausa e osteoporosi. Fondata a Monaco negli anni Settanta, oggi Theramex ha headquarter a Londra e conta più di 500 dipendenti in 57 Paesi in Europa, Africa, Asia e America Latina. Vanta un portfolio di oltre 30 prodotti e supporta più di 6 milioni di pazienti in tutto il mondo.

Bibliografia:

1. Ministero della Salute. (2023, 1 marzo). Osteoporosi. https://www.salute.gov.it/new/it/tema/salute-della-donna/osteoporosi/

2. International Osteoporosis Foundation. (2018). Ossa rotte, vite spezzate: una road map per superare l’emergenza delle fratture da fragilità in Italia.

3. Minisola S, et al. Update on the safety and efficacy of teriparatide in the treatment of osteoporosis. Ther Adv Musculoskel Dis. 2019;11:112

4. Napoli N, et al. Effects of Teriparatide in Patients with Osteoporosis in Clinical Practice: 42-Month Results During and After Discontinuation of Treatment from the European Extended Forsteo® Observational Study (ExFOS). Calcif Tissue Int. 2018;103:359-71

5. Orwoll ES, et al. The effect of teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)] therapy on bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res. 2003;18:9-17