Ranucci alla vicedirezione di Rai News 24 dopo l'addio a Report
Dopo la rimozione dalla conduzione di Report, il programma di inchiesta di Rai 3, Sigfrido Ranucci ha scelto di accettare la vicedirezione di Rai News 24. La decisione arriva al termine di una trattativa con l'azienda, che gli aveva offerto tre possibili alternative.
Le opzioni sul tavolo
Oltre alla vicedirezione del canale all news, la Rai aveva proposto a Ranucci due altre strade: un incarico al Tg3 e una corrispondenza dal Cairo. Il giornalista ha optato per la prima, tornando così in una redazione che conosce bene.
Un ritorno alle origini
Ranucci aveva già lavorato a Rai News 24 dal 1999 al 2006, prima di passare a Report. La sua carriera in Rai è iniziata nel 1990 come aiuto operatore, per poi diventare inviato e autore di inchieste. La nomina a vicedirettore rappresenta un nuovo capitolo dopo anni di successi alla guida del programma di punta del giornalismo investigativo italiano.
Le reazioni
La notizia ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo della politica e del giornalismo. Da una parte c'è chi vede nell'incarico una sorta di 'promozione' per compensare la perdita della conduzione, dall'altra chi teme un ridimensionamento del ruolo di Ranucci. Intanto, nella redazione di Rai News 24 si prepara ad accogliere un collega di grande esperienza.
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