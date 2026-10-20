Macron avverte i rivoltosi dopo le violenze nelle citta francesi

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Il presidente francese Emmanuel Macron ha preso posizione con fermezza dopo i disordini che hanno scosso diverse citta del Paese. In un intervento ripreso dai media, il capo dell'Eliseo ha espresso tutto il suo sdegno per quanto accaduto sulle strade francesi, parlando di rabbia e vergogna di fronte alle immagini delle violenze.

La condanna delle violenze e il ruolo dei gruppi estremisti

Secondo Macron, le violenze urbane sarebbero state alimentate da frange di estrema sinistra, affiancate da numerosi delinquenti comuni. Il presidente ha voluto tracciare una linea netta tra chi protesta in modo pacifico e chi invece approfitta delle manifestazioni per saccheggiare e distruggere. Un distinguo che serve a non criminalizzare le rivendicazioni legittime dei cittadini.

Il caro carburanti e il contesto internazionale

Macron ha riconosciuto che molte persone ritengono, non senza ragione, che i prezzi dei carburanti siano ormai troppo elevati. Il presidente ha collegato questo aumento alle tensioni internazionali, citando in particolare la guerra in Iran come fattore che pesa sui mercati energetici. Un elemento che aiuta a comprendere il malcontento sociale alla base delle proteste.

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Mano dura contro i saccheggiatori

Il messaggio del presidente e stato inequivocabile: contro i saccheggiatori non ci sara alcuna impunita. Macron ha annunciato che nei prossimi giorni i prefetti, d'intesa con i sindaci, adotteranno misure per proteggere le citta, gli edifici pubblici e le attivita commerciali, arrivando anche a vietare determinati assembramenti. Una risposta sul piano dell'ordine pubblico che mira a tutelare il tessuto urbano e le imprese.

Le prossime mosse per la sicurezza delle citta

L'approccio annunciato combina fermezza e dialogo istituzionale: da un lato la condanna senza ambiguita delle violenze, dall'altro il coinvolgimento delle autorita locali per decisioni condivise. Resta da capire come evolvera la situazione nelle prossime settimane, con l'obiettivo di riportare calma nelle strade e di rispondere alle preoccupazioni economiche dei cittadini.