Sicurezza nei grandi eventi sportivi: conclusa la formazione degli ufficiali del Qatar in Italia

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Si è chiusa con la consegna dei diplomi presso la Scuola superiore di Polizia di Roma la visita formativa di una delegazione di quindici ufficiali di polizia del Qatar. Il gruppo era composto da dieci appartenenti alla forza di sicurezza interna Lekhwiya e da cinque rappresentanti della Qatar Police. Un momento conclusivo che ha suggellato un percorso di scambio professionale dedicato alla sicurezza dei grandi eventi sportivi.

Una cerimonia per chiudere il percorso

Alla cerimonia hanno preso parte l’ambasciatore del Qatar in Italia, Khalid bin Yousuf Al-Sada, il direttore della Scuola superiore di Polizia, Mario Viola, il direttore della Segreteria del Capo della Polizia per le Relazioni internazionali, Stefano Carvelli, e la vicedirettrice della stessa struttura, Fabiana Amarante. La presenza delle autorità ha sottolineato il valore istituzionale dell’iniziativa, che si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione internazionale tra corpi di polizia.

Dieci giorni di osservazione sul campo

Nel corso dei dieci giorni di permanenza in Italia, gli ufficiali qatarioti hanno potuto conoscere da vicino strategie, procedure e modelli organizzativi adottati dalle Forze di polizia italiane nella gestione dell’ordine pubblico. La delegazione ha seguito l’organizzazione dei servizi predisposti in occasione di alcuni importanti appuntamenti calcistici, tra cui Lazio-Monza, Roma-Real Madrid e Roma-Genoa.

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L’attività sul campo ha offerto l’opportunità di esaminare la pianificazione dei dispositivi, la gestione dei flussi di spettatori e delle tifoserie organizzate, nonché le modalità di svolgimento dei servizi di sicurezza durante le partite. Un’esperienza diretta che ha permesso di osservare concretamente come viene garantita l’incolumità del pubblico negli stadi.

Il modello italiano per la sicurezza negli stadi

In Italia, dove il calcio rappresenta una componente profondamente radicata nella cultura e nella vita sociale, la sicurezza degli eventi sportivi assume un valore particolare. L’obiettivo è consentire a tifosi e cittadini di vivere le partite in un clima di serenità, tutelando al tempo stesso l’ordine pubblico e i diritti di tutti.

Il percorso formativo ha permesso alla delegazione di acquisire una conoscenza più approfondita del modello organizzativo italiano, basato sulla collaborazione tra le diverse Forze di polizia e sul rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Formazione e scambio professionale

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato il valore della cooperazione internazionale e del confronto tra le Istituzioni di polizia, fondati sulla conoscenza reciproca e sulla condivisione delle esperienze professionali. In questo contesto è stato richiamato il ruolo della Scuola superiore di Polizia nella formazione e nell’aggiornamento professionale, attraverso percorsi che integrano preparazione teorica, esercitazioni e osservazione diretta delle attività operative.

Il confronto ha costituito inoltre un’occasione di arricchimento reciproco, anche in vista dei grandi eventi sportivi che il Qatar sarà chiamato a ospitare in futuro, rafforzando la preparazione dei suoi ufficiali nella gestione della sicurezza.