Energia, nuovo balzo dei prezzi tra tensioni geopolitiche e corsa agli stoccaggi

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Le quotazioni dell'energia tornano a salire con decisione sui mercati internazionali. Il petrolio Brent ha superato la soglia dei 111 dollari al barile, mentre il gas naturale scambiato sul hub di Amsterdam TTF ha oltrepassato i 90 euro per megawattora, segnando i massimi dall'inizio del 2022. A trainare il rialzo sono soprattutto le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e nell'Europa orientale, che alimentano i timori per la sicurezza degli approvvigionamenti.

Le cause del rialzo

Secondo gli analisti, a spingere i prezzi del gas contribuiscono da un lato i timori sulle forniture provenienti dal Golfo Persico, dall'altro gli acquisti massicci dei governi europei in vista dei mesi invernali. Le tensioni nell'area mediorientale, con il conflitto in corso e le dispute sulle rotte commerciali, rischiano di compromettere i flussi di gas liquefatto (GNL) e di petrolio, proprio mentre l'Europa cerca di ridurre la dipendenza dalle forniture russe.

L'impatto sull'Europa e sull'Italia

L'impennata dei prezzi energetici rappresenta una minaccia per la ripresa economica del Vecchio Continente, con possibili ricadute su inflazione e bollette. L'Italia, fortemente dipendente dalle importazioni di gas, guarda con preoccupazione all'evoluzione dello scenario internazionale. Il governo sta monitorando la situazione e valuta misure di sostegno per famiglie e imprese, mentre gli operatori del settore chiedono interventi strutturali per diversificare le fonti e accelerare sulle rinnovabili.

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Sul fronte delle scorte, però, arriva una buona notizia: il nostro Paese ha raggiunto l'obiettivo del 90% di riempimento degli stoccaggi gas con dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio della stagione invernale, a fronte di una media europea ferma al 74,5%. «Questo risultato conferma l'efficacia delle attività svolte dalle istituzioni e dagli operatori di sistema e la solidità del modello nazionale di sicurezza energetica, consentendo all'Italia di centrare con anticipo gli obiettivi previsti dal quadro regolatorio europeo», ha commentato Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam.

Prospettive incerte

Gli esperti non escludono ulteriori rialzi nelle prossime settimane, soprattutto se le tensioni dovessero intensificarsi. La stagione invernale si avvicina e gli stoccaggi europei, seppur a livelli elevati, potrebbero non bastare a compensare eventuali interruzioni delle forniture: il divario tra la copertura italiana e la media continentale resta per ora un elemento di maggiore tranquillità per il sistema Paese. L'attenzione resta alta sui mercati e sulle mosse dei principali produttori, a partire dall'OPEC+ e dalla Russia.