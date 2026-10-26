Gp degli Stati Uniti, La Russa esalta il podio italiano ad Austin

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Il Gp degli Stati Uniti ha regalato all'Italia un podio a forti tinte tricolori. Il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto ad Austin, dove l'italiano Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria e Charles Leclerc si è piazzato al secondo posto con la Ferrari.

Le dichiarazioni di La Russa

"Un podio fantastico, a forti tinte tricolore. Un risultato eccezionale che conferma come l'attuale stagione sia caratterizzata da un immenso Kimi Antonelli assoluto protagonista e una Ferrari ritrovata, che regala soddisfazioni ai tifosi del Cavallino", ha dichiarato il presidente dell'ACI dopo il Gran Premio degli Stati Uniti.

La Russa ha poi guardato al futuro con ottimismo: "E adesso prepariamoci alla settimana che ci porterà in Messico con la consapevolezza che il sogno di vedere un pilota italiano tornare campione del mondo è sempre più vicino".

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Un sogno che si avvicina

Il riferimento è alla possibilità di vedere un pilota italiano conquistare il titolo mondiale di Formula 1, un traguardo che manca da anni. L'exploit di Antonelli ad Austin rappresenta un segnale importante per il movimento automobilistico italiano e alimenta le speranze dei tifosi in vista dei prossimi appuntamenti del calendario.

La prestazione della Ferrari sul circuito statunitense è stata particolarmente significativa: la scuderia di Maranello sembra aver ritrovato competitività dopo una stagione altalenante, e il secondo posto di Leclerc ne è la conferma.

Leclerc soddisfatto nonostante il secondo posto ad Austin: equilibrio e battaglie in pista

Il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin ha regalato emozioni e conferme in casa Ferrari. Charles Leclerc, al termine della corsa, ha analizzato la sua prestazione con lucidità, sottolineando gli aspetti positivi nonostante il mancato successo. Il monegasco ha chiuso al secondo posto, dimostrando un passo gara competitivo e una gestione delle gomme efficace.

Le parole di Leclerc dopo la gara

"È stata una bella gara, purtroppo non siamo riusciti a vincere che è il nostro obiettivo. Ma è stato positivo. Avevamo un buon ritmo, è stata una gara divertente con belle battaglie", ha dichiarato Leclerc ai microfoni nel post-gara. Il pilota ha evidenziato come la monoposto abbia mostrato un potenziale interessante, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti del calendario.

Analisi della prestazione

La gara di Austin ha visto un Leclerc capace di battagliare con gli avversari diretti, mettendo in mostra sorpassi decisi e una difesa strenua della posizione. Il ritmo mostrato dalla SF-23 è apparso in crescita rispetto ad alcune prove precedenti, un segnale incoraggiante per il team di Maranello. La strategia a due soste ha permesso al monegasco di sfruttare al meglio le mescole, anche se la vittoria è sfumata a favore di un concorrente più rapido nel finale.

Prospettive future

Nonostante il rammarico per il risultato finale, l'umore in casa Ferrari è positivo. Leclerc ha più volte ripetuto la parola "positivo" per descrivere il weekend texano, indicando che la squadra sta lavorando nella giusta direzione. I dati raccolti ad Austin saranno fondamentali per lo sviluppo della vettura in vista delle ultime gare della stagione, dove la Rossa punta a ridurre il gap dai rivali.

Il secondo posto di Leclerc rappresenta quindi un tassello importante nel percorso di crescita della Ferrari, che continua a inseguire quella vittoria che manca ormai da troppo tempo. L'appuntamento è al prossimo round, con la consapevolezza di avere le carte in regola per lottare ai vertici.