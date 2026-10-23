Petrolio oltre 100 dollari ed Eni vola con utili rettificati a 6,4 miliardi in crescita del 70 per cento

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Petrolio in rialzo Wti oltre 100 dollari ed Eni con utili in forte crescita

Le tensioni su Iran e stretto di Hormuz sostengono le quotazioni del greggio mentre Eni chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto rettificato di 6,4 miliardi di euro

Il prezzo del petrolio continua a salire, con il Wti oltre i 100 dollari al barile e il Brent a 113,94 dollari. A sostenere le quotazioni sono i timori legati alla situazione in Iran e alla sicurezza dei transiti nello stretto di Hormuz, che riportano il greggio sui livelli più alti dallo scorso maggio.

Nel settore energetico arrivano anche i risultati di Eni, che archivia i primi nove mesi del 2026 con un netto miglioramento degli utili rispetto allo stesso periodo del 2025. La società segnala inoltre un debito ai minimi storici e prospettive più favorevoli per la chiusura dell’esercizio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Wti sopra 100 dollari e Brent vicino a 114 dollari

Il Wti, riferimento per il mercato petrolifero statunitense, raggiunge 100,29 dollari al barile, con un incremento dello 0,82%. Sale anche il Brent, riferimento internazionale per il greggio, che si porta a 113,94 dollari al barile, in aumento dello 0,68%.

Le quotazioni indicate fotografano una fase di rialzo e possono cambiare nel corso delle contrattazioni. L’attenzione degli operatori resta concentrata soprattutto sull’evoluzione delle tensioni in Medio Oriente e sulle possibili conseguenze per le forniture.

Perché lo stretto di Hormuz pesa sul prezzo del petrolio

Lo stretto di Hormuz è un passaggio strategico per il trasporto del petrolio dal Golfo Persico verso i mercati internazionali. I timori di ostacoli alla navigazione possono quindi alimentare l’incertezza sulla regolarità delle consegne.

Il mercato tende a reagire anche al rischio di un’interruzione, prima che si verifichi un’effettiva riduzione dell’offerta. In questo contesto, le preoccupazioni sulla situazione in Iran contribuiscono a sostenere i prezzi del greggio.

Un rialzo prolungato può riflettersi sui costi di approvvigionamento energetico, sui trasporti e sulla produzione industriale. Il trasferimento ai prezzi dei carburanti, tuttavia, non è automatico né necessariamente proporzionale, perché dipende anche da cambio, raffinazione e distribuzione.

Eni aumenta del 70 per cento l’utile netto rettificato nei nove mesi

Eni chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto rettificato di 6,4 miliardi di euro, in crescita del 70% rispetto al corrispondente periodo del 2025.

Il miglioramento risulta ancora più marcato nel terzo trimestre del 2026, quando l’utile netto rettificato raggiunge 2,8 miliardi di euro, con un aumento del 125% su base annua.

L’indicatore rettificato consente di leggere l’andamento economico escludendo alcune componenti secondo i criteri adottati dalla società. Va quindi distinto dall’utile netto, che presenta valori e variazioni differenti.

Utile netto a 7,59 miliardi e debito ai minimi storici

Nei primi nove mesi dell’anno, l’utile netto di Eni ammonta a 7,59 miliardi di euro, in aumento del 202% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel solo terzo trimestre, il risultato netto si attesta a 3,2 miliardi di euro, con una crescita del 299%.

La società segnala inoltre un debito ai minimi storici e sottolinea che i risultati migliorano ulteriormente le prospettive per l’esercizio 2026. Il quadro evidenzia un rafforzamento dei conti, mentre l’evoluzione del mercato petrolifero resta legata alle tensioni geopolitiche e alla continuità delle forniture.