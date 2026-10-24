Lecce Juventus: Di Francesco crede nell'impresa al Via del Mare

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Un confronto che sulla carta sembra impari, ma il calcio è bello proprio perché può regalare emozioni e sorprese. Il Lecce, reduce dalla convincente vittoria di Udine, si prepara a sfidare la Juventus in uno stadio Via del Mare che si preannuncia ancora una volta sold out. Il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, ha presentato la partita in conferenza stampa, sottolineando la volontà di giocare per sognare.

Le parole di Di Francesco

"La bellezza del calcio è che tutto è possibile – ha dichiarato il tecnico -. Sarà una partita diversa da quella di Udine: la Juventus dispone di campioni e dovremo prestare la massima attenzione in entrambe le fasi. Sognare è bello, pensare che si può fare, e giochiamo per dare quelle soddisfazioni. Domani ci sarà lo stadio pieno, dobbiamo essere noi a trascinare con la nostra prestazione".

Emergenza infortuni e scelte di formazione

L'infermeria piena (Ilic, Coulibaly, Pierotti) impone riflessioni sull'undici da schierare: "I titolari lasciano il tempo che trovano; questa squadra cambia e cambierà durante l'anno – ha proseguito l'allenatore -. Dopo la vittoria di Udine ho parlato di umiltà, nel lavoro e con i compagni, e appena vedo un calo per me sei out. Anche nei momenti belli è necessario restare compatti, ma ho visto atteggiamenti positivi negli allenamenti e questo deve rappresentare una base".

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Il tecnico non esclude un cambio di modulo rispetto al tradizionale 4-3-3: "Potremmo usare vesti differenti, ho alternato più squadre con più sistemi. Devo capire le situazioni di emergenza, pensando anche alle soluzioni nell'immediatezza: abbiamo provato qualcosa che potrà accadere all'inizio".

L'avversario Juventus

Di fronte ci sarà una Juventus desiderosa di riscatto: "La Juventus è un po' camaleontica – ha ammesso Di Francesco -. Non si sa se gioca con il 3-5-2 o con i due attaccanti. Si muovono con tanti uomini, ma cercheremo di farli arrivare meno in area, anche se sappiamo che è qualcosa che accadrà. Spalletti è un allenatore di grandissimo livello e sta valutando lo stato di forma dei suoi".