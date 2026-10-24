Cocaina per 10 milioni sequestrata a Rimini due arresti

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Un'importante operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ha portato al sequestro di oltre 25 chili di cocaina e all'arresto di due cittadini albanesi di 46 e 34 anni. L'attività, coordinata dalla Squadra Mobile di Rimini, ha visto la collaborazione della Squadra Mobile di Forlì-Cesena e del Commissariato di P.S. di Cesena.

L'indagine e l'intervento

Gli investigatori hanno monitorato a lungo i movimenti dei due uomini, individuando il momento chiave per intervenire. Sabato pomeriggio, a Morciano di Romagna, in provincia di Rimini, gli agenti hanno notato un viavai sospetto attorno a una Citroen C3, con un voluminoso borsone caricato a bordo. È scattato così il blitz, che ha permesso di fermare i due e perquisire l'auto: all'interno del borsone c'erano 20 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 22 chilogrammi.

Il secondo nascondiglio a Cesena

L'indagine è poi proseguita a Cesena, dove gli agenti hanno individuato un altro locale nella disponibilità di uno degli arrestati. La perquisizione ha rivelato un doppio fondo ricavato in un mobile TV, al cui interno erano occultati altri 2,7 chili di cocaina. Sono stati inoltre sequestrati circa 29.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

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Il valore del sequestro

Complessivamente, l'operazione ha permesso di togliere dal mercato oltre 25 chili di cocaina, il cui valore stimato si aggira attorno ai 10 milioni di euro. I due albanesi sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Rimini. Dovranno rispondere, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (artt. 110 e 73 del D.P.R. 309/1990); al 34enne è contestata anche la detenzione della droga trovata nella sua abitazione a Cesena.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.