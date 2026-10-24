Como e Bologna vincono nelle gare delle 15: Douvikas e Bernardeschi protagonisti

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Nelle due partite del sabato alle 15 valide per l'ottava giornata di Serie A, il Como ha battuto il Sassuolo con un secco 2-0 allo stadio Sinigaglia, mentre il Bologna si è imposto con lo stesso punteggio sul campo del Cagliari. I lariani salgono così a 17 punti in classifica, mentre i rossoblù emiliani conquistano tre punti importanti in trasferta.

Como Sassuolo 2-0: la doppietta di Douvikas decide la partita

Al Sinigaglia, il Como ha dovuto faticare più del previsto contro un Sassuolo ben organizzato, che ha resistito per tutto il primo tempo senza concedere spazi. Nella ripresa, però, è emersa la qualità dei padroni di casa: Douvikas si è reso protagonista con una doppietta che ha indirizzato la gara. Prima ha sbloccato il risultato con un colpo di testa su cross dalla sinistra, poi ha raddoppiato approfittando di un errore difensivo avversario. Con questa vittoria, il Como conferma il suo buon momento e sale a quota 17 punti, avvicinandosi alle zone alte della classifica.

Cagliari Bologna 0-2: Casale e Bernardeschi stendono i sardi

In Sardegna, il Bologna ha espugnato l'Unipol Domus grazie alle reti di Casale e Bernardeschi su rigore. I rossoblù emiliani sono passati in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Casale su calcio d'angolo, poi nella ripresa hanno raddoppiato su un penalty trasformato con freddezza da Bernardeschi. Per il Cagliari si tratta del secondo ko consecutivo, che complica la situazione della squadra di Pisacane, sempre più in difficoltà in classifica.

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Le implicazioni per la classifica

Con questi risultati, il Como raggiunge quota 17 punti e continua a sorprendere, mentre il Bologna sale a 14 punti, trovando una vittoria importante per il morale. Il Sassuolo resta fermo a 8 punti, mentre il Cagliari rimane a 6 punti, in piena zona retrocessione. La Serie A si conferma campionato equilibrato, con squadre emergenti come il Como che stanno ritagliandosi un ruolo da protagoniste.