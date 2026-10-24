GP Australia: Marquez vince la sprint e conquista la vetta del mondiale

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La Sprint Race del Gran Premio d'Australia ha regalato emozioni intense e un colpo di scena finale: Marc Marquez, in sella alla Ducati, ha conquistato la vittoria e si è ripreso la leadership del Mondiale MotoGP, approfittando della caduta di Jorge Martin.

La gara: Marquez domina, Martin cade

Marc Marquez ha preso il comando fin dalle prime battute, mantenendo un ritmo implacabile. Dietro di lui, il fratello Alex Marquez ha cercato di tenere il passo, ma ha dovuto accontentarsi della seconda piazza. Terzo gradino del podio per Fabio Di Giannantonio, autore di una prova solida. Marco Bezzecchi, partito più indietro, è riuscito a risalire fino alla quarta posizione con una bella rimonta.

Il momento cruciale è arrivato all'ottavo giro: Jorge Martin, che stava inseguendo Marquez in seconda posizione, è scivolato, perdendo il controllo della sua moto. Il pilota spagnolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al centro medico per accertamenti. La sua gara è terminata lì, con un pesante zero in classifica.

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Classifica mondiale: Marquez +10 su Martin

Grazie a questo risultato, Marc Marquez si porta a +10 punti su Jorge Martin nella classifica generale. Un vantaggio significativo, ma con ancora molte gare da disputare. La caduta di Martin ha inoltre permesso ad altri piloti di avvicinarsi, rendendo la lotta per il titolo ancora più avvincente.

La gara è stata funestata da numerose cadute: oltre a Martin, sono finiti a terra anche Fernandez, Vinales, Zarco e Bagnaia. Quest'ultimo, in particolare, stava rimontando dopo una partenza difficile, ma è stato costretto al ritiro. La pista australiana si conferma impegnativa e ricca di insidie.

Prossimo appuntamento

Il circus della MotoGP si sposterà ora verso altre destinazioni, con il mondiale sempre più equilibrato. Marquez ha dimostrato di avere la velocità e la costanza per lottare fino alla fine, ma Martin vorrà rifarsi immediatamente. L'appuntamento è per la prossima gara, dove i riflettori saranno ancora una volta puntati sui due protagonisti.