Fortunata di Dio raddoppia a Vibo il 5 novembre dopo il sold out. Confermata Catanzaro il 3 novembre

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“Fortunata di Dio – la storia di Natuzza Evolo” fa il bis a Vibo Valentia, Aggiunta una replica il 5 novembre alle 17:30. Confermata Catanzaro il 3.

Fortunata di Dio, l'attesissima opera teatrale sulla vita della Serva di Dio Natuzza Evolo di Paravati VV, in programma il 3 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 5 novembre al Teatro Comunale di Vibo Valentia, dopo il sold out dello spettacolo delle ore 21:00, avrà una seconda replica nel teatro vibonese alle ore 17:30 dello stesso giorno.

A darne comunicazione è il produttore Ruggero Pegna, che ha scritto l’Opera insieme al regista Andrea Ortis, già autore di colossal teatrali Divina Commedia, Van Gogh Cafè, Frida Opera Musical.

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I biglietti della nuova replica sono già in vendita su ticketone.it e nei punti autorizzati (Vibo: La Dea Bendata Tabacchi Lo Bianco).

“Vibo e l’intera provincia, in cui si trova Mileto, di cui Paravati è una frazione – afferma Ruggero Pegna - stanno dando una risposta straordinaria, la conferma del fortissimo legame con mamma Natuzza, come la chiamano tutti i devoti… Anche se è uno spettacolo che racconta una storia di fede, è scritto con il linguaggio del teatro, per cui si rivolge a tutti, credenti e non credenti, in modo obiettivo ed equilibrato, così che ognuno possa sentirlo e viverlo in base alla propria sensibilità e alle proprie convinzioni”.

Intanto, prosegue regolarmente la prevendita per lo spettacolo del 3 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro, dove saranno effettuate anche le prove da giorno 1, Festa di Tutti i Santi.

L'Opera, che si avvale delle musiche di Francesco Perri, delle scenografie mobili di Lele Moreschi e Filippo Iezzi, arricchite dalle luci e dagli effetti speciali di Virginio Levrio, è un autentico capolavoro teatrale che racconta la meravigliosa storia di Natuzza Evolo e della Calabria del '900.

Come hanno sottolineato critica e pubblico dopo la prima dello scorso maggio a Cosenza, quest’Opera complessa non è solo uno spettacolo confezionato in modo sorprendente, ma un racconto appassionante, sincero e commovente di una bellissima storia di umanità e fede, incastonata e contestualizzata in quella della sua Calabria e dell’intero Paese; la storia impedibile di una donna e mamma umile e analfabeta, a cui si attribuiscono dialoghi con persone di ogni lingua, guarigioni inspiegabili, bilocazioni, fenomeni mistici straordinari, come stigmate, emografie, apparizioni e conversazioni con angeli, l’aldilà, la Madonna, Gesù e Santi.

Emozionante l'interpretazione di "mamma Natuzza" da parte di Annalisa Insardà, perfetta nel suo ruolo; con lei in scena un cast di formidabili attori: Antonello Angiolillo, Jacopo Siccardi, Michele Radice, Luca Attadia, Valeria Zazzaretta, Enrico Cava.

Fortunata di Dio ha il Patrocinio morale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime che ha realizzato l’imponente Santuario e l’intera complesso della Villa della Gioia per malati e anziani, voluti da Natuzza Evolo a Paravati.

Tra gli sponsor sostenitori di questo progetto artistico: Harmonic Innovation Group spa, Gruppo Caffo Vecchio Amaro del Capo, Francioso Comunicazione, Banca Mediocrati, Camera di Commercio di Catanzaro e Vibo Valentia, Comune di Vibo Valentia. (Per informazioni e sconto gruppi tel. 0968441888 mail: [email protected])