Leclerc svetta nelle libere di Austin davanti a Verstappen

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Il primo turno di prove libere del GP delle Americhe ha consegnato una Ferrari in grande forma. Charles Leclerc ha chiuso al comando la sessione inaugurale sul circuito di Austin, in Texas, fermando il cronometro su un tempo di 1'36"052. Il pilota monegasco ha preceduto di appena 84 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, a conferma di un equilibrio molto serrato tra le prime posizioni.

Dietro al duo di testa, la McLaren di Lando Norris ha chiuso con un ritardo di 245 millesimi, davanti alla Mercedes di George Russell (+0.326). A seguire, il compagno di squadra del britannico e attuale leader del mondiale, Kimi Antonelli, ha terminato la sessione con un distacco di 481 millesimi, confermando una certa competitività della casa tedesca.

Gli altri protagonisti della sessione

Sesto tempo per Lewis Hamilton, al volante della seconda Ferrari, staccato di 503 millesimi dalla vetta. A completare la top ten sono stati Oscar Piastri con la McLaren (+0.734), Gabriel Bortoleto con l'Audi (+0.943), e le due Racing Bulls di Arvid Lindblad (+1"011) e Liam Lawson (+1"257).

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Un venerdì che promette battaglia

I distacchi ridotti tra i primi classificati lasciano intendere che il fine settimana texano sarà caratterizzato da una lotta serrata, con la Ferrari chiamata a confermare le buone sensazioni mostrate nelle prime battute e la Red Bull pronta a rispondere già nelle prossime sessioni. Il quadro delle forze in campo, però, resta ancora da definire, considerando che le libere rappresentano solo il primo passo di un weekend lungo e ricco di incognite.